EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó por unanimidad la creación del Consejo Municipal del Adulto Mayor, una herramienta institucional que permitirá fortalecer la participación activa de las personas mayores en la vida pública de la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Políticas de la Tercera Edad y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, fue recibida con gran satisfacción por representantes de distintos centros de jubilados que asistieron a la sesión para presenciar este hecho histórico.

Durante la votación, acompañaron la sesión el Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, autoridades municipales y referentes de múltiples instituciones de adultos mayores de la ciudad, quienes celebraron con emoción la decisión del cuerpo legislativo.

“La creación del Consejo es una conquista colectiva. Hoy nuestros adultos mayores sienten que su voz tiene un lugar real y reconocido en el diseño de políticas públicas”, expresó Gladys Portugal, jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó: “Este es un paso muy importante. Agradecemos a cada concejal por el compromiso y por entender que la participación de las personas mayores no es simbólica, sino profundamente transformadora”.

Por su parte, la concejal Verónica Del Boca, una de las impulsoras del proyecto dentro del recinto, expresó: “Este Consejo será un espacio concreto donde las personas mayores puedan ser escuchadas y tengan incidencia real. Es un acto de justicia y una señal clara de que en Concordia avanzamos hacia una ciudad más inclusiva y respetuosa con quienes tanto han aportado a nuestra comunidad”.

Con esta aprobación, Concordia da un paso trascendental en la promoción de derechos de las personas mayores, habilitando un nuevo espacio institucional donde podrán proponer, debatir y acompañar políticas públicas orientadas a mejorar su calidad de vida.

Desde la Municipalidad de Concordia se reafirma el compromiso con la participación ciudadana y la construcción de una ciudad donde envejecer sea sinónimo de dignidad, inclusión y protagonismo.

