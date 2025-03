El consejo de Cresto a Frigerio…

Tiempo estimado de lectura: 5 minuto(s)

Con motivo de conmemorarse el 12 de marzo 212 años de la creación del escudo nacional, el diputado Enrique Cresto instó al gobernador Rogelio Frigerio a tomar distancia del presidente Javier Milei.

Fue en sesión, al tomar la palabra en el turno de los homenajes, oportunidad en la que el concordiense repasó los símbolos del escudo para contrastar sus significados con el rumbo que la gestión libertaria imprime al país.

“Las manos entrelazadas del escudo simbolizan la unión entre los argentinos, unión que no se construye con discursos de odio ni con la eliminación de derechos. Todos los días vemos la antítesis de esto”, arrancó Cresto.

“La pica firme y erguida en el medio representa la justicia y la defensa de la soberanía. Es difícil hablar de soberanía cuando se intenta vender nuestros recursos al mejor postor; cuando se menosprecia la industria nacional y se pierden trabajos todos los días. Estamos más cerca de que nuestro presidente se ofrezca para ser el Estado número 51 de los Estados Unidos que de la soberanía”, continuó el exintendente.

Aludió luego al “gorro frigio” que es metáfora de “la libertad que no es la ley de la selva ni la ley del mercado”. “Los laureles son la gloria y la victoria, pero ¿qué victoria y para quién en este contexto? La gloria no es el ajuste”, dijo Cresto y concluyó refiriéndose a “el sol de mayo que ilumina nuestro futuro, buscando un país más justo y más próspero; un país en el que los privilegiados no sean los especuladores”, remarcó.

“Nos gobierna un partido al que si le va bien se beneficiará al 10% de los argentinos. Ese es el modelo que representan. No tienen nada que ver con el escudo”, concluyó Cresto.

“La gente quiere que al gobierno le vaya bien. La gente ve lo de la estafa de las criptomonedas y mira para otro lado. Quiere que le vaya bien. Pero nosotros que podemos ver un poco más profundo, que sabemos la realidad, sabemos que la variable de ajuste son los gobiernos locales, son los gobiernos provinciales”, dijo.

Fue en ese marco que interpeló a Frigerio. “Va a ser muy difícil para nuestro Gobernador, si no tiene una postura diferente a la que tiene. Se trata de esos símbolos por los que tanto se luchó. Va a ser difícil llevar su proyecto a que sea un gobierno exitoso”. “Esa es la realidad. Todos somos entrerrianos y todos queremos lo mejor”, concluyó.

Réplica

La réplica de la bancada de La Libertad Avanza no se hizo esperar. El diputado Roque Fleitas dijo no querer “discutir con políticas retrógradas”. “Preferimos hablar para adelante. Eso nos corresponde a nosotros, esperar que le vaya bien al Presidente, que le vaya bien al Gobernador que no es de nuestro partido”, enfatizó el legislador libertario.

Tomó la expresión de Cresto: “Él dijo que quiere que le vaya bien al Gobernador. Por supuesto, porque eso quiere decir que nos va bien a todos los entrerrianos. Si le va bien a Milei nos va bien a todos los argentinos. Los homenajes se tratan de otra cosa”, criticó.