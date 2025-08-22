Share Post Whatsapp Messenger

EL ESCRITOR NICOLÁS ANDREOLI VISITARÁ CONCORDIA

Este domingo 24 de agosto, el escritor Nicolás Andreoli llegará a la ciudad de Concordia para compartir una jornada abierta con la comunidad. El encuentro está previsto para las 16 horas en la Costanera (zona Terrazas de la Costa), donde el autor conversará con los presentes y firmará ejemplares de sus libros.

La actividad es impulsada por la producción del escritor y el acompañamiento de la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia.

Nicolás Andreoli nació en Lanús (Bs. As.). Es escritor y gestor cultural, autor de cinco libros: “Hagamos el amor”, “Pedí un deseo”, “Instrucciones para salvar un corazón”, “ELLA” y “Calendario”. Sus obras recorren temáticas vinculadas al amor, los vínculos y la sensibilidad contemporánea, con un estilo que ha cautivado a lectores de distintos países.

Actualmente viaja en un motorhome llevando su literatura a diversas ciudades de la región y del mundo, generando encuentros directos con sus lectores y dedicando sus libros en cada lugar que visita.

Más información sobre la trayectoria del escritor puede encontrarse en su sitio web oficial: https://nicolasandreoli.me/