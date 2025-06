Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

EL HANDBALL ENTRERRIANO CUMPLIÓ CON LA FECHA DE FORMATIVAS Y PRIMERA COSTA DEL URUGUAY

Las divisiones formativas de los certámenes bajo la órbita de la FEH visitaron distintas ciudades del suelo entrerriano, la primera división Costa del Uruguay repartió su cuarta fecha entre la histórica y el territorio del carnaval del país.

Una decena de partidos oficiales animaron el pasado fin de semana de balonmano entrerriano, que con un ritmo ininterrumpido avanza en sus distintas competencias.

FORMATIVAS

CEF Nº 7 de Nogoyá (11 – 34) Club 25 de Mayo de Victoria. Cadete Fem

Club Central Entrerriano de Gchu. (36 – 33) CEF Nº 4 Concordia. Cadete Masc

Club Central Entrerriano de Gchu. (39 – 39) CEF Nº 4 Concordia. Juvenil Masc

CPEF Nº 3 de C. del Uruguay (27 – 43) Club Capuchinos Concordia. Juvenil Masc

C. S. y D. Las Flores de Federal (19 – 33) vs Club Ferrocarril Concordia. Cadete Masc

1º DIVISION COSTA DEL URUGUAY – DOMINGO 08.06.25

CPEF Nº 3 de C. del Uruguay (33 – 19) Club Central Entrerriano de Gchu. Masc

CEPF Nº 3 de C. del Uruguay (22 – 43) Club Ferrocarril Concordia. Fem

CEPF Nº 3 de C. del Uruguay (29 – 33) Club Capuchinos Concordia. Masc

Club Juventud Unida de Gchu. (19 – 38) Club Capuchinos Concordia. Fem

Club Juventud Unida de Gchu. (34 – 28) Club Central Entrerriano de Gchu. Masc

PH: IG @handball.cce.1 – @cdju_handball – @cpef3handballcdelu