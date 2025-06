Tiempo de lectura aprox: 46 segundos

EL HANDBALL ENTRERRIANO TIENE AGENDA COMPLETA PARA EL FIN DE SEMANA LARGO

Concentración de Selecciones Entrerrianas Cadetes, Concentración Pre-Selecciones Entrerrianas Menores, Programación de Formativas y 1º División Costa del Uruguay.

El viernes 20 de junio se hará el último entrenamiento de las Selecciones Entrerrianas de Cadetes, en el Gimnasio de Comercio N°16, en el horario de 10:00 a 16:00 hs.

Se está organizando para el sábado 28, una Concentración de la Pre-Selección Entrerriana de Handball Menores, en lugar y horario a confirmar. Las Selecciones de Menores nos representaran en el mes de noviembre, en el Torneo Argentino de Selecciones Menores que se disputara en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro.

PROGRAMACIÓN FORMATIVAS – SÁBADO 21/06/25

SEDE: Nogoyá – Cancha: Polideportivo Municipal

10:00 – CEF N° 7 (Nogoyá) vs Club Capuchinos A (Cdia.) Cadetes Fem

12:00 – CEF N° 7 (Nogoyá) vs Club Capuchinos B (Cdia.) Cadetes Fem

SEDE: Concordia – Cancha: Club Capuchinos

16:15 – Club Capuchinos A (Cdia.) vs C.S.D. Las Flores (Federal) Cadetes Masc

17:30 – Club Capuchinos B (Cdia.) vs C.S.D. Las Flores (Federal) Cadetes Masc

1º DIVISIÓN COSTA DEL URUGUAY/FORMATIVAS – DOMINGO 22/06/25

SEDE: Concepción del Uruguay – Cancha: CEPF Nº3 Prof. Hugo M. La Nasa

11:00 – CEPF N°3 (C. del Uruguay) vs CEF N°4 (Cdia) Juveniles Masc

13:00 – Juventud Unida (Gchu.) vs Club Capuchinos (Cdia.) Masc

15:00 – CEPF Nº3 (C. del Uruguay) vs Club Capuchinos (Cdia.) Fem

17:00 – Juventud Unida (Gchu.) vs Club Ferrocarril (Cdia.) Fem

19:00 – CEPF N°3 (C. del Uruguay) vs Club Ferrocarril (Cdia.) Masc