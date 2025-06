El Intendente Azcué explicó a través de las redes el cese de contratos

Tiempo de lectura aprox: 18 segundos

“Como Intendente, tengo la responsabilidad de tomar decisiones que cuiden los recursos de todos los concordienses”.

“Cada paso que damos tiene un objetivo claro: mejorar el funcionamiento del municipio y garantizar que cada peso de los vecinos se use como corresponde. No hay espacio para los excesos ni para estructuras que no respondan a la realidad”.

“Mi compromiso es con ustedes, con una Concordia que funcione y crezca. Vamos a seguir trabajando con seriedad, transparencia, compromiso, responsabilidad y diálogo, porque esa fue la confianza que nos dieron. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para no fallarles”.