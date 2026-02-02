Local Concordia

EL MARTES 3 DE FEBRERO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

2 febrero, 2026
EL MARTES 3 DE FEBRERO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la comunidad que este próximo martes 3 de febrero, feriado provincial por el 174º aniversario de la Batalla de Caseros, funcionando sólo la guardia sanitaria.

Desde la Dirección de Recolección de Residuos se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública para preservar la limpieza y el cuidado de la ciudad y hacerlo durante el día miércoles 4 de febrero en los horarios habituales.

Para más información, comunicarse al 345 505 6643 o al 345 421 1826.

