Local Concordia

EL MARTES 3 DE FEBRERO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

1 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

EL MARTES 3 DE FEBRERO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa a la comunidad que este próximo martes 3 de febrero, feriado provincial por el 174º aniversario de la Batalla de Caseros, funcionando sólo la guardia sanitaria.

Desde la Dirección de Recolección de Residuos se solicita a los vecinos no sacar los residuos a la vía pública para preservar la limpieza y el cuidado de la ciudad y hacerlo durante el día miércoles 4 de febrero en los horarios habituales.

Para más información, comunicarse al 345 505 6643 o al 345 421 1826.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

CONCORDIA VIVIÓ UNA GRAN SEGUNDA NOCHE DE CARNAVAL

1 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

FEDERAL. UN DETENIDO POR HURTO DE MOTO

31 enero, 2026
maxi
Local Concordia

Comenzó la pretemporada de la Sub 17 del Club Atlético Las Heras y continúa abierta la convocatoria

31 enero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD REFUERZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

30 enero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EL MARTES 3 DE FEBRERO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

1 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONCORDIA VIVIÓ UNA GRAN SEGUNDA NOCHE DE CARNAVAL

1 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

FEDERAL. UN DETENIDO POR HURTO DE MOTO

31 enero, 2026
maxi
Local Concordia

Comenzó la pretemporada de la Sub 17 del Club Atlético Las Heras y continúa abierta la convocatoria

31 enero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com