EL MES DEL NIÑO CONTINÚA RECORRIENDO LOS BARRIOS DE CONCORDIA

Este pasado fin de semana, el Mes del Niño continuó llevando distintas actividades a los barrios de Concordia con propuestas didácticas, culturales y recreativas.

Con la participación de distintas áreas de la Municipalidad, los chicos junto a sus familias disfrutan de espectáculos teatrales, actividades lúdicas y educativas, juegos de recreación, sorpresas, regalos y un espacio pensado para que los niños y sus familias compartan un día especial.

Luego de estar en Villa Adela y la zona noroeste, el próximo fin de semana se vivirá una triple jornada de festejos:

Viernes 15 de agosto, de 14 a 16 hs, Barrio Nebel (Club Nebel – Av. Chajarí y Coldaroli)

Sábado 16 de agosto, de 14 a 16 hs, Zona Norte (Playón Osvaldo Magnasco – Tierras Charrúas entre Yolanda Gallo y Carlos Tea).

Domingo 17 de agosto, de 14 a 16 hs, Parque Ferré (Vélez Sarsfield, entre Nogoyá y Federación)

El cierre del Mes del Niño está previsto para el sábado 24 de agosto, de 14 a 18 hs, en el Parque Central “Viñedos Moulins” (Corsódromo).

Desde el municipio se invita a todas las familias a participar de estas jornadas festivas que celebran la infancia con alegría, participación y compromiso comunitario, reafirmando el camino hacia una Concordia más justa e inclusiva para todos.

