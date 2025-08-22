EL MUNICIPIO AVANZA EN EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y PRODUCTIVO: SE SELECCIONÓ A LA CONSULTO RA SERMAN & ASOCIADOS PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Share Post Whatsapp Messenger

EL MUNICIPIO AVANZA EN EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y PRODUCTIVO: SE SELECCIONÓ A LA CONSULTORA SERMAN & ASOCIADOS PARA EL ESTUDIO DE VIABILIDAD

La Municipalidad de Concordia dio un paso importante en el Plan Integral de Desarrollo Logístico y Productivo de la ciudad y la región. Se avanzó en la selección de la firma SERMAN & Asociados para la realización del estudio de viabilidad técnica, ambiental, normativa y económica del proyecto que comprende el Puerto Fluvial, la Zona de Actividades Logísticas y la ampliación del Parque Industrial. El contrato se firmará en septiembre con la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) por mandato del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

SERMAN & Asociados, fue elegida entre 16 consultoras que presentaron su propuesta. La firma cuenta con más de 30 años de trayectoria en Argentina y Latinoamérica, y está especializada en ingeniería, economía y medio ambiente, con un fuerte expertise en proyectos portuarios, de transporte fluvial y ordenamiento territorial.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio junto a actores privados y cámaras empresarias, busca consolidar a Concordia como un nodo estratégico del corredor del MERCOSUR, potenciando las cadenas productivas locales, generando condiciones para nuevas inversiones y mejorando la competitividad de la región.

El Puerto de Barcazas se proyecta como una infraestructura moderna, apta para operar contenedores y diferentes tipos de cargas —graneles sólidos y líquidos—, interconectado con rutas y vías férreas. Su puesta en marcha permitirá recuperar la histórica condición portuaria de Concordia y aprovechar el transporte fluvial, reconocido como el medio más económico y sustentable para trasladar grandes volúmenes de mercadería a largas distancias, con baja accidentología y menor impacto ambiental.

La Zona de Actividades Logísticas cumplirá un rol estratégico en la optimización de los costos de distribución y comercialización. Contará con depósito fiscal, galpones de empaque, cámaras de frío, playa de camiones y un centro de distribución, además de servicios complementarios como talleres, estación de combustibles y áreas de descanso. Este espacio será clave para agregar valor a la producción regional y aumentar la competitividad de los sectores exportadores.

El Secretario de Producción, Federico Schattenhofer señaló: “Este es un paso fundamental porque nos permitirá contar con un estudio serio y profesional que determine la factibilidad de un proyecto que transformará la matriz productiva y logística de Concordia. La idea es que los sectores productivos tengan mejores condiciones para producir, exportar y generar empleo”.

Por su parte, el Intendente Francisco Azcué destacó: “Concordia tiene una ubicación estratégica y un enorme potencial productivo. Con este proyecto estamos pensando en el futuro: queremos una ciudad con más oportunidades, que se integre a los mercados internacionales y que brinde mejores condiciones de trabajo y desarrollo para los concordienses. La selección de la consultora es un paso más en concreto de un camino que vamos a recorrer junto al sector privado y a toda la comunidad”.

El Plan Integral de Desarrollo Logístico y Productivo contempla además la relocalización de los aserraderos en un área específica, consolidando un ordenamiento territorial que impulse la producción y minimice impactos ambientales.

Con esta decisión, Concordia avanza en la consolidación de un proyecto de largo plazo que busca transformar a la ciudad en un polo logístico y productivo de referencia en el litoral argentino.