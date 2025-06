Tiempo de lectura aprox: 27 segundos

EL MUNICIPIO MONITOREA LA SITUACIÓN DEL RÍO URUGUAY Y REALIZA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

El Intendente Francisco Azcué instruyó a las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia a realizar un monitoreo constante de la crecida del río Uruguay en base a la información suministrada por el área de Hidrología de Salto Grande.

De acuerdo a los partes diarios emitidos por el organismo binacional y el comportamiento del río, se evalúa diariamente tanto lo que pasa en la ciudad como así también en la cuenca superior.

Por el momento no hay evacuados y se solicita a la comunidad en general no circular por la zona de la Costanera en todo su trayecto como así en los sectores aledaños, acatando las señalizaciones dispuestas. Además se requiere no pescar en los sectores que no están habilitados.