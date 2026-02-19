EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONT RA EL HLB

EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONTRA EL HLB

Durante el mediodía de este jueves, el intendente Francisco Azcué renovó el convenio entre la Municipalidad de Concordia y la Asociación de Citricultores, mediante el cual se continúa trabajando de manera conjunta para prevenir la radicación del HLB en la región.

En el marco de dicha acción, entre el sector público y privado, se actualizan las estrategias de control y monitoreo para evitar el ingreso de la enfermedad que afecta a la producción y en consecuencia puede generar perjuicios a uno de los principales sectores productivos del departamento.

“Puedo decir con orgullo que gracias al trabajo de la Asociación de Citricultores, del Municipio y de otros organismos también, en Concordia estamos libres de HLB pero debemos seguir trabajando, ya que es un activo que tenemos que cuidar. La citricultura es una de nuestras principales actividades, una de las matrices productivas de Concordia, por lo cual tenemos que seguir invirtiendo, monitoreando, mejorando cada vez más los estándares para ayudar al sector privado, que es el motor del desarrollo y el crecimiento de toda nuestra región” afirmó Azcué.

El presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia Orlando Malvasio destacó que Concordia y “toda esta zona se encuentra libre del HLB gracias al trabajo que estamos llevando en colaboración con la Municipalidad y con la Provincia”, subrayando que es por ello que el monitoreo debe ser “contante y continuo para tratar de mantenerlo lo más alejado posible”.

De la firma también participaron el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer y la secretaria de la Asociación de Citricultores, Melania Zorzi.