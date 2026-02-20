EL MUNICIPIO Y LA UNER TRABAJAN EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LAS PERSONAS MAY ORES

EL MUNICIPIO Y LA UNER TRABAJAN EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LAS PERSONAS MAYORES

Con el objetivo de diagramar la agenda de trabajo conjunto para los próximos meses, se realizó una reunión organizativa entre el Departamento de Políticas de la Tercera Edad de la Municipalidad de Concordia y el equipo de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Del encuentro participaron la jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, y la secretaria de Extensión de la Facultad, Ing. Romina Bacigalupo. Durante la reunión se redefinieron líneas de acción que se llevarán adelante de manera articulada con la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, fortaleciendo el abordaje institucional destinado a las personas mayores.

En este marco, Gladys Portugal destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la universidad: “Para nosotros es fundamental sostener estos espacios de planificación, porque nos permiten pensar propuestas concretas que promuevan la participación activa de las personas mayores. Cuando articulamos con la universidad, ampliamos oportunidades y enriquecemos cada proyecto con una mirada académica y comunitaria”.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se dará a conocer el nuevo ciclo de talleres que se desarrollará de manera conjunta: “A la brevedad estaremos informando el ciclo de talleres que vamos a poner en marcha. Estamos muy contentos de seguir trabajando con esta institución, porque cada experiencia compartida nos deja resultados muy positivos para nuestra comunidad”.

Portugal también recordó que uno de los programas más destacados del año pasado fue “Sabores de la Vida”, una propuesta que convocó a numerosos vecinos y tuvo una gran repercusión: “El año pasado ‘Sabores de la Vida’ fue un verdadero éxito. Logramos que las personas mayores fueran protagonistas, compartiendo recetas, historias y saberes. Ese es el camino que queremos seguir profundizando”, afirmó.

Desde ambas instituciones coincidieron en que el trabajo mancomunado permitirá consolidar políticas públicas sostenidas en el tiempo, generando nuevas instancias de encuentro, capacitación y desarrollo comunitario en Concordia.