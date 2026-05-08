EL PROGRAMA DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS CONTINÚA RECORRIENDO LOS BARRIOS Y BENEFICIANDO A MÁS FAMILIAS

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Concordia continúa fortaleciendo el Programa de Huertas Agroecológicas Familiares, una iniciativa que promueve la producción de alimentos saludables, el cuidado ambiental y el desarrollo comunitario en distintos barrios de la ciudad.

Durante las jornadas realizadas esta semana, los vecinos participaron activamente de los encuentros impulsados por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el Departamento de Economía Social, consolidando espacios de aprendizaje, producción y trabajo colectivo.

Las actividades se desarrollaron en los barrios Sarmiento, 11 de Junio, CTM – La Bianca y San Pantaleón, alcanzando a un importante número de familias que se sumaron a la propuesta agroecológica. En Barrio Sarmiento participaron 12 familias, mientras que en Barrio 11 de Junio fueron 30 las familias acompañadas. Por su parte, en el Barrio CTM – La Bianca se trabajó junto a 28 familias y en San Pantaleón participaron 40 familias, reflejando el crecimiento sostenido del programa en distintos sectores de la ciudad.

El jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la importancia de seguir acercando este tipo de políticas públicas a los barrios: “Cada familia que se suma a una huerta está incorporando herramientas para mejorar su alimentación y generar autonomía. Estos espacios también fortalecen los vínculos comunitarios y promueven una economía social más solidaria”.

Además, remarcó: “Ver la participación de los vecinos en cada jornada demuestra que hay interés y compromiso con la producción agroecológica. Seguimos creciendo juntos, barrio a barrio, acompañando a quienes quieren producir sus propios alimentos”.

Por su parte, Ariel Gorostegui, de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, expresó: “Dar continuidad a este programa significa seguir apostando al crecimiento de las familias y al fortalecimiento del tejido social en los barrios. Las huertas no solo generan alimentos, también generan comunidad”.

Asimismo, agregó: “Estamos acompañando a los vecinos con capacitaciones y herramientas concretas, promoviendo prácticas sustentables y una economía más solidaria, donde el trabajo colectivo es fundamental”.

LUNES 11 DE MAYO

El programa continuará el próximo lunes 11 de mayo con nuevas jornadas en distintos puntos de la ciudad. A las 09:00 horas las actividades se desarrollarán en Barrio Pampa Soler, en la familia Palacios, mientras que a las 10:30 horas el encuentro tendrá lugar en Tavella Norte, en el Salón Comunitario Municipal.

Desde el municipio se invita a toda la comunidad a seguir participando de estas propuestas, que continúan sembrando futuro, trabajo y conciencia ambiental en Concordia.