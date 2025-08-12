Share Post Whatsapp Messenger

EL VIERNES 15 DE AGOSTO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa que el próximo viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, no se estará realizando el servicio en ninguna de sus modalidades por este motivo se solicita a la comunidad no sacar los residuos a la vía pública.

Durante dicha jornada permanecerá en funcionamiento la Guardia Ambiental para la atención de situaciones de urgencia.

Para consultas comunicarse a los siguientes teléfonos: 427 3783 o 427 5013.

