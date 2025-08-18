Share Post Whatsapp Messenger

EMPRENDEDORES LOCALES FORTALECEN SUS PROYECTOS CON MICROCRÉDITOS DE GARANTÍA SOLIDARIA

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Economía Social dependiente de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, continúa apoyando el crecimiento de los emprendedores y feriantes de las ferias municipales mediante la entrega de microcréditos con garantía solidaria y tasa 0%.

Esta herramienta financiera permite que cada emprendedor sea garante de los demás integrantes del grupo, fortaleciendo los lazos de confianza y compromiso mutuo, y fomentando la responsabilidad compartida.

Gracias a este programa, los beneficiarios pudieron adquirir insumos, herramientas y equipamiento que contribuyen directamente a mejorar la calidad, la presentación y la capacidad de producción de sus emprendimientos.

El Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg, resaltó que “desde el municipio seguimos impulsando políticas que fortalecen el trabajo independiente y la economía social, porque creemos en el potencial de cada emprendedor para generar desarrollo local y empleo genuino”.

El Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó que “estos microcréditos no solo son una ayuda económica, sino también un incentivo para que los emprendedores puedan crecer de manera sostenible, trabajando en red y apoyándose mutuamente”.

Esta política pública reafirma el compromiso de la gestión municipal con el impulso de la economía social y solidaria, brindando herramientas concretas para el progreso de los emprendedores de Concordia.

