Empresarios advierten que no podrían exportar y se perderán empleos y mercados

La Cámara de Exportadores del Citrus del Noreste Argentino (CECNEA) advirtió que de no haber una respuesta de los gobiernos “con esta sequía y este dólar la cosa no da para más”. Aseguran que el sector está en situación de “crisis total”. El Director Ejecutivo de la entidad, Santiago Caprarulo, precisó que han elevado un pedido oficial de auxilio al gobierno nacional y provincial, que apunta a “aspectos clave”. Por ejemplo, “ayuda económica para preparar las quintas con vistas a la temporada que comienza, puesto que de ello dependen miles de empleos y que la fruta de exportación no quede toda en el mercado interno, deprimiendo aún más su precios”. En cambio, el titular del Sindicato de Obrero de la Fruta (SOF), expresó a un medio de noticias digital, que la fruta temprana estaba viniendo con muy buen tamaño y calidad, auguraba una buena cosecha para 2023, y dijo que gracias a los subsidios del gobierno cerca del 90 por ciento de la quintas contaban con riego artificial por lo que la sequía no habría afectado de manera sensible a la producción y esperaba que eso repercuta de forma favorable en la cantidad de mano de obra requerida para la zafra y que muchos cosecheros puedan ser integrados formalmente al ámbito del trabajo. Como dice el tango, ¿el que no llora, no mama?.

CECNEA vuelve a solicitar “ayuda económica para preparar las quintas con vistas a la temporada que comienza“ y también “un mayor esfuerzo para la apertura del mercado de Estados Unidos, un dólar competitivo o diferencial para la exportación y subsidio eléctrico por la tremenda demanda de riego eléctrico y cámaras de frío en empaques”.

“Es necesaria una pronta y contundente respuesta de los gobiernos provinciales y nacionales o la citricultura litoraleña no podrá exportar este año, con la consecuente pérdida de empleos y mercados que tanto ha costado conseguir”, advirtió el Director Ejecutivo de la entidad que agrupa a los exportadores de citrus del noreste argentino, Santiago Caprarulo

Desde CECNEA sostienen que, por “la acumulación de tres años de problemas climáticos, costos altos y falta de logística”, la actividad es inviable.

Ayer, este medio publicó, declaraciones del titular del Sindicato Obrero de la Fruta (SOF), Alcides Camejo, quien adelantó que la temporada de zafra 2023 sería exitosa debido a la inversión del estado provincial en promover el riego artificial en las quintas de la región: “La mandarina temprana viene muy avanzada y damos por descontado que habrá una muy buena cosecha. Gracias al gobierno que subsidió a los empresarios, la mayoría tiene riego artificial. Solo un 10 por ciento de los productores de Concordia y Federación se verían afectados por la sequía. Está viniendo una fruta de muy buen tamaño. Esperamos que este beneficio para los productores repercuta en la incorporación de los trabajadores al empleo formal”.

Y agregó : “Tengo fotos de la fruta que está viniendo y tenemos expectativas de una muy buena temporada de cosecha en 2023”

En abril empiezan las primeras contrataciones y se calcula que cada año la exportación incorpora más de veinte mil cosecheros como personal temporario de zafra: ““Son 25 mil trabajadores los que deberían estar blanqueados desde abril a noviembre”, confirmó Camejo y señaló “que el 60 por ciento de esos trabajadores están en la informalidad total y otro 25 por ciento en condiciones irregulares”.