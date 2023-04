En la ciudad más pobre del país, te empujan a tomar terrenos o vivir en la calle

En la ciudad más pobre del país, con el 54% de personas en línea de pobreza y donde otro gran porcentaje rozan esas cifras, la crisis habitacional es terrible.

Ciudad en donde se siguen construyendo torres llenas de departamentos que son solo de unos pocos, y alquiladas por fantasmas, ya que los costos de alquiler y expensas superan los sueldos promedio.

Alquileres de departamentos con un dormitorio que no bajan de 60 mil pesos, más expensas de más de 10 mil pesos…mono ambientes de 25 M2 por más de 40 mil pesos y casas que se caen a pedazos por más de 80 mil pesos.

A todo esto se le suman las trabas inmobiliarias al momento de alquilar, la exigencia de dos o más garantes, la entrega de comisiones inmobiliarias que a veces duplican el valor del alquiler y la muy común cláusula de hoy en día de “sin niños” o “sin mascotas”.

En una ciudad donde los empleados tienen sueldos que a penas superan los 100 mil pesos, en donde están en negro o monotributando.

Todo esto hace que sea una misión imposible el poder acceder a una vivienda digna de alquiler y ni hablar de llegar a una vivienda propia.

Todo esto hace que cada vez más se tomen terrenos en cualquier zona de la ciudad, para apalear la crisis habitacional.

Entonces… para que tantos edificios que no se alquilan, quién se ocupa de este tipo de problemáticas, quién se ocupa de que en la ciudad más pobre del país la gente deje de vivir con techos de lona.

Tal vez alguno de los potentados y caudillos de esta ciudad algún día puedan ponerse en el lugar de otro y vivir en carne propia el no saber si en los próximos meses tendrán un techo sobre la cabeza de sus hijos…nooo eso no va a pasar!!!

Paula Ravier