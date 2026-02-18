EN REUNIÓN DE GABINETE, AZCUÉ PRESENTÓ EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

El intendente Francisco Azcué encabezó una reunión ampliada de Gabinete en la que presentó al equipo de gobierno el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una hoja de ruta orientada a consolidar una Concordia ordenada, moderna, eficiente, innovadora y productiva.

La iniciativa busca profundizar el trabajo conjunto que se viene desarrollando con las instituciones y el sector privado, con el objetivo de potenciar el crecimiento y el desarrollo de la ciudad.

“Esto es posible gracias a que en estos dos años logramos ordenar el estado financiero de la Municipalidad. El contexto no fue fácil, pero hoy estamos proyectando una inversión en obras con fondos propios que es histórica para Concordia”, remarcó el Intendente.

En ese sentido, Azcué sostuvo que “este plan a largo plazo es la continuidad de lo que comenzamos a profundizar en 2025, cuando realizamos una inversión en obras superior a los 1.500 millones de pesos. En 2026 avanzaremos con un programa ambicioso que incluye pavimento, cordón cuneta, pluviales, cloacas y redes de agua potable, entre otras políticas públicas. Vamos a destinar el 20% del presupuesto a obras, con la meta de alcanzar el 35% el próximo año”.

La producción y el desarrollo industrial también ocuparán un rol central dentro de la planificación. “Los informes preliminares del estudio de viabilidad técnica, ambiental, normativa y económica indican que los resultados serán favorables para acceder al crédito destinado al desarrollo de la zona de actividades logísticas y el puerto de barcazas. Esto permitirá generar más empleo, acompañado por una importante reforma tributaria que ya iniciamos y que vamos a profundizar para promover la inversión y el crecimiento de las empresas”, explicó.

Asimismo, el jefe comunal destacó la importancia del desarrollo humano como eje del plan. “Nuestro horizonte es que cada concordiense sea protagonista de su propio proyecto de vida. Por eso continuaremos con los programas que venimos trabajando junto a la Provincia, Nación, el Observatorio Social, dejando atrás el modelo de asistencialismo que tanto daño nos provocó”, afirmó.

Finalmente, Azcué subrayó el carácter estratégico y a largo plazo de la iniciativa. “Este plan está pensado para los concordienses de hoy y para los del futuro. Trasciende generaciones y partidos políticos. Anhelamos que, cuando Concordia celebre los 200 años de su fundación, nos encuentre en crecimiento y en pleno desarrollo”, concluyó.