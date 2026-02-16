Entre Ríos al mundo: crecieron 47% las ventas en el último año y casi 100% desde 2023

Fuerte crecimiento de las exportaciones: Entre Ríos casi duplicó sus ventas externas desde 2023

La provincia de Entre Ríos atraviesa uno de los períodos de mayor expansión exportadora de los últimos años. Durante 2025, las ventas al exterior crecieron un 47 % en comparación con el año anterior y acumulan un incremento cercano al 100 % respecto de 2023, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Económico provincial.

El valor total exportado superó los 2.000 millones de dólares y el volumen comercializado alcanzó más de 5,6 millones de toneladas. El desempeño marca una recuperación sostenida tras la caída productiva registrada durante la sequía que afectó al sector agropecuario en ciclos anteriores.

Qué exporta la provincia

La estructura exportadora continúa fuertemente vinculada al complejo agroindustrial.

Productos primarios: 56 % del total exportado.

Manufacturas de origen agropecuario: 36 %.

Manufacturas industriales y energía: 8 %.

Entre los principales productos se destacan trigo, soja, maíz, arroz, carne bovina y lácteos. El crecimiento más marcado se registró en productos primarios, con un alza interanual superior al 60 %, impulsada por una mejora en rindes y precios internacionales.

Destinos estratégicos

El principal socio comercial continúa siendo China, que concentra más de una cuarta parte de las exportaciones provinciales. Le siguen Brasil, Chile y Uruguay.

También figuran entre los mercados relevantes Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam. Más atrás aparecen Perú, Indonesia y Argelia, consolidando una diversificación de destinos que fortalece la inserción internacional de la provincia.

Un escenario de consolidación

El repunte exportador se explica por mejores condiciones climáticas, mayor volumen productivo y un contexto internacional favorable para los commodities agrícolas. A esto se suma una estrategia provincial orientada a ampliar mercados y sostener la competitividad del sector.

El desafío hacia adelante será mantener este ritmo de crecimiento, avanzar en mayor valor agregado y continuar diversificando destinos para reducir la dependencia de pocos compradores.çç