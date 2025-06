“Estamos transitando toda la tramitación necesaria para que el aeropuerto quede habilitado” – El Heraldo

“Estamos transitando toda la tramitación necesaria para que el aeropuerto quede habilitado”El secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Federico Schattenhofer, se refirió en diálogo con "Lo Que Queda del Día" en Oíd Mortales Radio de Concordia (de lunes a viernes de 18 a 20) al proceso de reinicio de las actividades en el Aeropuerto de Concordia después de las obras de ampliación que concluyeron en marzo pasado. Schattenhofer preside el Ente de Administración del Aeropuerto de Concordia.

Relató que «desde el Ente estamos transitando toda la tramitación necesaria para que el aeropuerto quede habilitado. Y cuando digo transitado, por ahí lo vemos desde el Ente un poco de espectadores, porque es una cuestión que la están llevando a cabo las autoridades de la comunidad aeroportuaria, con ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) y EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea), con la Unidad Ejecutora Provincial que es la que ejecutó la obra». El secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, Federico Schattenhofer, aseguró que «sentar las bases de un gran cambio en la producción y en el paradigma productivo de Concordia será el legado de la gestión de Francisco Azcué». Dijo que desde el comienzo de la gestión se trabaja en avanzar hacia modelos de generación de «economías y de puestos de trabajo genuinos, sostenibles, y salir un poco del paradigma por el cual veníamos transitando muchos años, que es la temporalidad de los trabajos». Destacó que el turismo, la foresto-industria y la logística, complementarán a las actividades productivas tradicionales, a las que se suma la vitivinicultura, para crear un ecosistema productivo nuevo. Respecto del Aeropuerto estimó que «en los próximos meses» estará concluida la habilitación para aviación general y confirmó que la Municipalidad acompañará el fondeo del régimen de fomento con el que va a iniciar la operación comercial. Al referirse nuevamente a las obras, destacó: «La responsabilidad del Ente es la explotación del aeropuerto, una vez que todas estas habilitaciones estén concretadas», recordó. Admitió también que los cambios recientes en la ANAC pueden afectar los tiempos de este proceso. Comentó que además se está trabajando en la elaboración de pliegos para licitar los distintos servicios de gastronomía, comerciales y de asistencia que tienen que ver con la actividad específica del explotador y en los distintos frentes.Respecto de la gestión de la autobomba dijo que una de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, que se está reparando y se adecuará para la prestación de servicios aeronáuticos como la capacidad de proveer espuma para la pista en caso de emergencia, permitiría en un primer paso, tener la habilitación para vuelos de aviación general. «Eso entendemos que no va a demorar mucho tiempo», estimó. «Lo que sí puede extenderse un poco más -advirtió- es la autobomba definitiva, de mayor porte y mayor capacidad, que va a ser necesaria para que puedan realizarse vuelos de aviación comercial». «Ahora se está encontrando una salida», expresó. Reseñó que «era un ítem más de la obra y se vio fracasada (la licitación) porque los oferentes que se presentaron no cumplían con los requisitos y no daban los tiempos para volver a hacer otra licitación. (Información completa página web)La salida que se encontró es que gracias a unas modificaciones que hubo en materia económica, a nivel nacional, se pueden importar bienes de capital usados y en buenas condiciones. Y eso sería un trámite que sí se podría concretar dentro del tiempo que tiene el BID para cerrar el crédito y están abocados ellos, a esa tarea. Nosotros simplemente estamos acompañando».Schattenhofer declinó arriesgar una estimación de cuándo puede estar por lo menos habilitado para aviación general el Aeropuerto, pero aclaró que «no va a pasar mucho tiempo, en un par de meses tendría que estar esto habilitado por lo menos para aviación general». Agregó que «el secretario de Transporte ya anunció que va a colaborar la Provincia con la licitación como corresponde de las líneas, así que en ese sentido también vamos a seguir atentos para ver cuándo comienza la explotación comercial también del aeropuerto».Confirmó Schattenhofer que la Municipalidad de Concordia aportará al fondo para sostener el régimen de fomento anunciado por el secretario de Transporte de la provincia para el inicio de los vuelos comerciales ya que «sería un esfuerzo mancomunado entre provincia y municipio y también se habla de convocar a municipios vecinos que van a ser usuarios del aeropuerto también». No así a privados, aclaró.Concordia ProduceLa Municipalidad difundió recientemente que se trabaja en la organización de la Expo Concordia Produce, una muestra en la que se expondrá el universo productivo de la ciudad. Sobre el particular, Schattenhofer contó que «la Expo Concordia Produce nace porque al inicio de la gestión hemos tenido conversaciones con todos los sectores productivos de Concordia y de la región a través de las cámaras y de las entidades que los nuclean. Fueron 48 reuniones en aquel enero, me acuerdo. Y surgían allí algunas cuestiones o ejes comunes como problemáticas que tenían todos los sectores: uno es la cuestión logística, que lo plantean como una verdadera problemática para sacar la producción a los distintos destinos. Y otra problemática común que expresaban todos era la necesidad de visibilizar toda la cadena de la producción, la industria y la comercialización. Y atendiendo a esta segunda problemática surgió la idea de hacer una gran Expo productiva multisectorial que involucre a todos los sectores productivos, industriales y comerciales. Surgió primero como una idea y lo empezamos a trabajar hace ya casi un año».«Ahora sí ya está definido -destacó-, que será 17 y 18 de octubre en el Centro de Convenciones y en el predio Viñedos Moulins, una gran Expo que va a tener además algunas actividades agregadas y donde pretendemos que se encuentre todo el sector productivo para desarrollar y poder crecer. Visibilizar primero como una necesidad y después también poder crecer. Y para eso estamos haciendo desde el municipio como facilitadores de ese encuentro, al cual hemos convocado para la organización también a distintas organizaciones como las universidades asentadas acá en Concordia, la UNER y la Universidad Tecnológica y el Centro de Industria y Comercio, también que representa a todo ese sector.Remarcó Schattenhofer que «sentar las bases de un gran cambio en la Producción será el legado de la gestión de Francisco Azcué. Sentar las bases de un gran cambio, entendiendo que la producción y la industria son generadores de economías y de puestos de trabajo genuinos, sostenibles, y salimos un poco del paradigma por el cual veníamos transitando muchos años, que es la temporalidad de los trabajos. Tanto de una cosecha como de una obra pública tiene un principio y tiene un fin y hace que las economías sean más inestables si dependen exclusivamente de eso. Esta impronta hacia la producción que propone el Intendente Azcué puede dar ese cambio a ese paradigma», expresó.Destacó como hitos que quedarán marcados en esta etapa la incorporación de la vitivinicultura en la vida productiva de la zona y dejar bien fundado el mojón del puerto de barcazas en Benito Legerén. «Son dos cuestiones, una puntual y la otra más general, pero las dos muy importantes, y acompañados también de un tiempo distinto», remarcó.

Aseguró que «tanto en el país como en la provincia, teniendo en cuenta el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones como es el RIGI, el RINI acá en la provincia, son regímenes que si bien están pensados para inversiones importantes, no podemos dejar de pensar que las actividades involucradas son muy relacionadas con las de nuestra zona, por mencionar alguna, la foresto-industria o el turismo». Insistió en «que el turismo está con algún cierto déficit acá, como por ejemplo la capacidad hotelera que puede propiciar un tipo de inversiones y la foresto-industria ubicada estratégicamente».El próximo lunes, 9 de junio, se hará el lanzamiento de Concordia Produce, que contará con la presencia de la secretaria de Industria y Comercio de la provincia, Victoria Giarizzo, quien dará una charla relacionada con las inversiones que apuntan a la provincia. Fuente: Redes de Noticias – Oíd Mortales Radio