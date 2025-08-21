Share Post Whatsapp Messenger

ESTE DOMINGO SE CORRE LA 3° FECHA DEL CAMPEONATO CONCORDIENSE DE MTB

Este domingo 24 se correrá en Puerto Yeruá la 3° ronda del Campeonato Concordiense de MTB. Todo está dispuesto para lo que será una fecha, que tendrá la presencia de competidores provenientes de Argentina y Uruguay.

La prueba, que cuenta con la organización de la Asociación Concordiense Amigos del MTB, se iniciará a las 14 horas sobre un circuito de 12,5 kilómetros que cuenta con varias subidas y bajadas sobre caminos rurales, alternando con sectores de senderos y selva en galerías.

Para la ocasión, las categorías Elite, Sub 23, Máster A, B y C emplearán cuatro vueltas al trazado, en cuanto a Juveniles, Máster D y Promocionales lo harán en tres oportunidades, todas las categorías de Damas, Principiantes y Máster E realizarán dos vueltas, mientras que Menores con una sola vuelta.

Desde la organización trabajan en los aspectos generales de la carrera, de hecho, este jueves realizarán una recorrida al circuito para comprobar cómo impactó la gran lluvia caída en los últimos días. Al mismo tiempo, se estará a la espera de las lluvias que podrían caer el viernes –y con qué cantidades– ante un potencial cambio de recorrido, como de una posible postergación de la fecha.

Para los bikers siguen las inscripciones habilitadas, a través de la web: www.encarrera.com.ar/mtb Allí cada competidor deberá diferenciar en qué competencia participará. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el viernes próximo al mediodía.

Prensa Amigos del MTB