Este fin de semana se realiza el 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Desde este viernes 8 al domingo 10 de mayo, Maciá se llenará de color con una nueva edición del Encuentro Provincial de Muralismo, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura provincial junto a la Municipalidad local. Habrá pintadas de murales, capacitaciones y actividades abiertas a la comunidad con música y danza. Entrada libre y gratuita.

Durante los tres días, artistas entrerrianos seleccionados en una convocatoria abierta, pintarán murales en paredes de la ciudad, puestas a disposición para ese fin por la comunidad y el Municipio. Las pintadas serán en las siguientes direcciones: Gualeguaychú entre 25 de Mayo y San Martín; Pellegrini y Pte. Perón; Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín; Pte. Perón entre San Martín y 25 de Mayo; 25 de Mayo y Pte. Perón; Pte. Perón 764 entre Mitre y Urquiza.

El horario de inicio de las pintadas en cada jornada será: viernes 11hs, sábado 11:30hs y domingo desde las 9hs.

Por otro lado, habrá actividades abiertas a la comunidad, entre las que se destacan:

VIERNES 8

19 H: Acto de apertura con entrega de reconocimientos. Actuación del taller municipal de folclore Che Rojaijú y de la cantante Luz Quintana Grasso. En el Teatro Jorge Alfredo Alasino.

SÁBADO 9:

9 H: Capacitación Murales con tiempo propio. Ideas para antes y después de la pared. Coordina Camila Guerra “China del Río” (Rosario). Salón Comedor Predio de la Expo.

14.30 H: Taller Mural Comunitario y Participativo. Aproximación a la actividad mural con la comunidad de Maciá. Coordina Florencia Albornoz (Paraná). Paredón Escuela José M. Paz.

21 H: Peña en Gulp. Club Martín Fierro. Organiza: La Familia del Folklore.

DOMINGO 10

17.30 H: Entrega de certificados de capacitación. Actuación del grupo Nomeleskatime (Viale). Frente al Albergue Municipal sobre calle Eva Perón.

El programa completo del Encuentro puede consultarse en este link: ENLACE

Se invita a toda la comunidad a participar.

Sobre la Convocatoria:

Este año hubo más de 50 postulaciones con bocetos de artistas de distintas localidades entrerrianas, lo cual marcó un récord de inscripciones. Los seleccionados, además de producir sus murales en el Encuentro, reciben los materiales y premios económicos; también, de no residir en Maciá, se les cubre alojamiento y comidas. El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz. La temática de esta edición es Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de CUAC! Cultura Activa, un programa de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia con una mirada federal, con el objetivo de ampliar los circuitos artísticos, promover el intercambio y facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales entrerrianos.