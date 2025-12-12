Local Concordia

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL PRE FEDERAL SUBSEDE CIUDAD DE CONCORDIA

12 diciembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL PRE FEDERAL SUBSEDE CIUDAD DE CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar del Pre Federal – Subsede Ciudad de Concordia, que se llevará adelante el sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en las instalaciones de la Asociación Cultural Boliche Ducasse, ubicadas en Gobernador Cresto 1571, con entrada libre y gratuita.

En esta instancia regional, artistas chamameceros de diferentes localidades presentarán su talento en vivo con el objetivo de acceder a la gran final del certamen en la Ciudad de Federal. Cada presentación será evaluada por un jurado integrado por destacadas figuras vinculadas a la música y la cultura popular.

El evento es organizado por la Asociación Cultural Boliche Ducasse, en articulación con la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, y contará además con la actuación de músicos consagrados de la región, quienes brindarán interpretaciones especiales que acompañarán la jornada: Daniel Esteche y su Conjunto; Los Hermanos Miño; Ballet Folclórico “La Juntada”; La Embajada del Festival Nacional del Chamamé (Federal).

El Pre Federal representa una importante oportunidad para promover y visibilizar a los nuevos talentos chamameceros, fortaleciendo la identidad cultural de nuestra región y ofreciendo a la comunidad un espacio de encuentro y disfrute.

La Subsecretaría de Educación y Cultura invita a todos los vecinos a participar y acompañar este evento que destaca el valor de la música y las expresiones tradicionales del litoral.

