ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ EL PRE FEDERAL SUBSEDE CIUDAD DE CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar del Pre Federal – Subsede Ciudad de Concordia, que se llevará adelante el sábado 13 de diciembre, a partir de las 21:00 horas, en las instalaciones de la Asociación Cultural Boliche Ducasse, ubicadas en Gobernador Cresto 1571, con entrada libre y gratuita.

En esta instancia regional, artistas chamameceros de diferentes localidades presentarán su talento en vivo con el objetivo de acceder a la gran final del certamen en la Ciudad de Federal. Cada presentación será evaluada por un jurado integrado por destacadas figuras vinculadas a la música y la cultura popular.

El evento es organizado por la Asociación Cultural Boliche Ducasse, en articulación con la Subsecretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Concordia, y contará además con la actuación de músicos consagrados de la región, quienes brindarán interpretaciones especiales que acompañarán la jornada: Daniel Esteche y su Conjunto; Los Hermanos Miño; Ballet Folclórico “La Juntada”; La Embajada del Festival Nacional del Chamamé (Federal).

El Pre Federal representa una importante oportunidad para promover y visibilizar a los nuevos talentos chamameceros, fortaleciendo la identidad cultural de nuestra región y ofreciendo a la comunidad un espacio de encuentro y disfrute.

La Subsecretaría de Educación y Cultura invita a todos los vecinos a participar y acompañar este evento que destaca el valor de la música y las expresiones tradicionales del litoral.