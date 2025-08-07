Share Post Whatsapp Messenger

ESTE VIERNES COMIENZAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA POTABILIZADORA

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) recuerda a la comunidad que este viernes al mediodía comienzan los trabajos de mantenimiento en la Planta Potabilizadora para mejorar el servicio de agua en toda la ciudad.

Las tareas están previstas que se extiendan hasta la tarde del sábado 9, período en el cual se interrumpirá la producción de agua potable. Es por ello que EDOS realiza las siguientes recomendaciones:

Cerrar bien las canillas luego de utilizarlas.

No dejar correr el agua mientras se lavan las manos o dientes.

Postergar el uso de lavarropas y lavavajillas.

Reutilizar el agua para otras tareas domésticas.

Revisar que no haya pérdidas o goteos en tu casa.

