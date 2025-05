FECHA DE FORMATIVAS Y CONCENTRACIÓN DE SELECCIONADOS

El handball nuestro de cada fin de semana tiene programado un nueva fecha de formativas y la segunda concentración de los seleccionados provinciales categorías cadetes.

En los partidos por los puntos la actividad se reparte entre Concordia y la ciudad de Victoria, con Ferrocarril, CEF N°4 y 25 de Mayo siendo locales en sus respectivas canchas. Mientras que el domingo y en doble turno, se realizará la segunda concentración de los seleccionados cadetes.

Programación: sábado 31/05/25

Sede: Victoria. Cancha: Club 25 de Mayo

25 de Mayo vs Capuchinos

9:00 – Cadetes Fem. 10:15 – Cadetes Masc. 11:30 – Menores Fem. 12:45 – Menores Masc. 14:00 – Juveniles Fem. 15:15 – Juveniles Masc. 16:30 – Cadetes Fem. 17:45 Cadetes Masc.

Sede: Concordia. Cancha: CEF N°4/ISEEF

CEF N°4 Concordia vs C. S. y Dep. Las Flores. 9:30 hs en Cadetes Masc.

Sede: Concordia. Cancha: Gimnasio Esc. Comercio N°16 “Prof. Gerardo Victorín”

Club Atl. Ferrocarril vs CPEF N°3 de Concepción de Uruguay. 13:00 – Juveniles Masc.

2da Concentración de Seleccionados Cadetes

Domingo 01/06/25 – Gimnasio Esc. Comercio N°16 “Prof. Gerardo Victorín”

9:00 – Turno mañana seleccionado femenino.

10:30 – Turno mañana seleccionado masculino.

13:00 – Segundo turno seleccionado femenino, partido amistoso.

14:30 – Segundo turno seleccionado masculino, partido amistoso.

