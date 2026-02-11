Local Concordia

FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN PLAZA 25 DE MAYO

11 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Tamaño texto:
Imagen Destacada

FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN PLAZA 25 DE MAYO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria de Emprendedores de la Economía Social, un espacio pensado para promover el trabajo, consumo local y el fortalecimiento del sector emprendedor.

La feria se realizará durante el mes de febrero los días jueves 12 y viernes 13; y jueves 19 y viernes 20, en el horario de 08:00 a 21:00 horas, en Plaza 25 de Mayo.

En esta propuesta, los emprendedores ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas, productos sublimados y mucho más.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de estos espacios al señalar que “estas ferias son fundamentales porque permiten visibilizar el trabajo de nuestros emprendedores, generar oportunidades de comercialización y fortalecer la economía social, que cumple un rol clave en el desarrollo local”.

Asimismo, remarcó que “desde el municipio seguimos acompañando a los trabajadores y trabajadoras de este sector, promoviendo el asociativismo, el consumo de productos locales y el crecimiento de cada emprendimiento”.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a recorrer la feria, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una propuesta que combina producción, identidad y trabajo

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

Continúan los fuertes operativos en los barrios de Concordia: secuestraron más drogas

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ EN LOS BARRIOS TAVELLA NORTE Y SUR: “ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS”

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CARNAVAL, CULTURA Y COMUNIDAD: UN FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR JUNTOS

11 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

Continúan los fuertes operativos en los barrios de Concordia: secuestraron más drogas

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

AZCUÉ EN LOS BARRIOS TAVELLA NORTE Y SUR: “ES IMPORTANTE EL COMPROMISO DE LOS VECINOS EN CUIDAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS”

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

BROMATOLOGÍA ADVIERTE SOBRE EL CONSUMO DE MIEL EN MENORES DE UN AÑO

11 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CARNAVAL, CULTURA Y COMUNIDAD: UN FIN DE SEMANA PARA CELEBRAR JUNTOS

11 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Temperatura · Concordia
--°C
--:--
Diario de Concordia y la Región
Diario de Concordia y la Región