FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN PLAZA 25 DE MAYO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria de Emprendedores de la Economía Social, un espacio pensado para promover el trabajo, consumo local y el fortalecimiento del sector emprendedor.

La feria se realizará durante el mes de febrero los días jueves 12 y viernes 13; y jueves 19 y viernes 20, en el horario de 08:00 a 21:00 horas, en Plaza 25 de Mayo.

En esta propuesta, los emprendedores ofrecerán una amplia variedad de productos, entre ellos panificados, dulces, pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de artesanías, plantas, productos sublimados y mucho más.

El director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui, destacó la importancia de estos espacios al señalar que “estas ferias son fundamentales porque permiten visibilizar el trabajo de nuestros emprendedores, generar oportunidades de comercialización y fortalecer la economía social, que cumple un rol clave en el desarrollo local”.

Asimismo, remarcó que “desde el municipio seguimos acompañando a los trabajadores y trabajadoras de este sector, promoviendo el asociativismo, el consumo de productos locales y el crecimiento de cada emprendimiento”.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a recorrer la feria, apoyar a los emprendedores locales y disfrutar de una propuesta que combina producción, identidad y trabajo