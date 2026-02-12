Tamaño texto: − A +

“FINDE” LARGO DE CARNAVAL CON PROPUESTAS PARA DISFRUTAR CONCORDIA CON TODOS LOS SENTIDOS

En Concordia tendrás de todo para aprovechar: actividades gratuitas para la familia, experiencias y degustaciones en bodegas, el carnaval más pasional y paisajes para disfrutar a pleno. Río, lago, circuitos culturales, gastronomía local, termas y mucho más.

Este fin de semana largo, redescubrí Concordia con los cinco sentidos y disfrutá todo lo que la ciudad tiene preparado para vos. Compartimos la agenda de actividades para aprovechar al máximo estos cinco días repletos de experiencias, sabores, cultura y naturaleza.

BUSES Y CIRCUITOS

Salidas desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini). Con reserva previa al +54 9 345 508-0276).

-City Tour | Sábado 14 – 10 hs.

-Circuito Histórico Arquitectónico Art Nouveau | Lunes 16 – 10 hs.

-Bus Cervecerías | Viernes 13 – 20 hs.

-Bus Gastronómico Internacional | Domingo 15 – 20 hs.

-Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” | Martes 17 – 17 hs.

VISITAS GUIADAS Y PATRIMONIO

Sitio Histórico Naranjal de Pereda:

Viernes 13 | 7 a 13 hs.

Sábado 14 y Lunes 16 | 9, 18, 19 y 20 hs.

Domingo 15 y Martes 17 | 18, 19 y 20 hs.

Castillo San Carlos:

Viernes 13 | 9h a 19 hs

Sábado 14 | 9h a 19 hs. (2X1 Día de los Enamorados)

Lunes 16 y Martes 17 | 9h a 19 hs.

-Espectáculos especiales en el Castillo:

-Viernes 13

Visita Literaria: San Carlos a través de Saint Exupéry – Castillo San Carlos – 20 hs.

Arquitectura con Historia: detalles curiosos de la construcción y sus habitantes – Castillo San Carlos- 21hs.

Tango fantasma: show de tango – Castillo San Carlos- 21.30 hs.

-Domingo 15

Visita Literaria: San Carlos a través de Saint Exupery – Castillo San Carlos- 19 hs.

Títeres: El Principito, el zorro y la rosa – Castillo San Carlos- 20 hs.

-Martes 17

Visita Teatralizada: Demachy y Sra. los reciben – Castillo San Carlos- 21 hs.

CARNAVALES A PURA PASIÓN

-4° Noche Carnaval de Concordia – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: sábado 14 | 22hs

-5° Noche Carnaval de Concordia – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: lunes 16 | 22 hs.

-Carnaval de Los Pequeños Duendes – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: martes 17| 20 hs. (acceso libre y gratuito)

-Carnaval, Cultura y Comunidad – Plaza 25 de Mayo: domingo 15 | 20.30 hs.

-Tablado Popular – Plaza Urquiza: lunes 16 | 19.30 hs.

-Desfile – Plaza Urquiza: martes 17 | 19.30 hs.

MUSEOS Y CULTURA

-Complejo Hidroeléctrico Salto Grande – Museo y Centro Cultural: viernes 13 a Martes 17 | 7hs. a 14 hs.

-Museo de Artes Visuales: viernes 13 | 7 a 13 hs. y de 14 a 20 hs.

Sábado 14 a martes 17 | 14 a 20 hs.

-Museo de Antropología y Cs. Naturales: viernes 13 y sábado 14 | 16.30 a 21 hs. y de domingo 15 a martes 17 | 17 a 21 hs.

-Museo Interactivo Costa Ciencia: viernes 13 y sábado 14 | 17.30 a 21 hs.

-Museo Regional Palacio Arruabarrena: viernes 13 | 8 a 12 hs.

-Museo Provincial de la Imagen: viernes 13 | 9 a 12 hs.

NATURALEZA Y EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE

-Navega Lago Salto Grande – Puerto Luis (Turismo Las Palmas) : sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 | 9.30hs. y 16 hs.

-Cabalgatas Concordia – Establecimiento La Angélica: sábado 14, Domingo 15 y Lunes 16 | 17hs, 18hs y 19hs.

-Costa Bici – Costanera Concordia: sábado 14 a martes 17 | 17hs a 21 hs.

-Terrazas de la Costa – Costanera de Concordia : viernes 13 | 19 hs.

GASTRONOMÍA Y VIÑEDOS

-Feria de Emprendedores de la Economía Social – Plaza 25 de Mayo: viernes 13 | 8h a 21 hs.

-Noche de Campo Romántica: experiencias, música y cena – Establecimiento La Angélica: viernes 13 | 21.30 hs.

-Día de Campo: música, gastronomía y experiencias – Establecimiento La Angélica: lunes 16 | 12 hs.

-Sunset en la Angélica: gastronomía y degustación Vermut – Establecimiento La Angélica: domingo 15 | 20 hs.

-Pintura en cerámica entre viñedos – Finca Fénix: domingo 15 | 18h a 20.30 hs.

-Cata vertical: degustación de vinos – Pampa Azul: domingo 15 | 19h a 21 hs.

MÁS PROPUESTAS

-Escape Room: miércoles a domingo | 18 a 00 hs.

-City Gamer: viernes a domingo | 12 a 21 hs.

-Máquina de Jugar: viernes, sábado, domingo y feriados | 15 a 23.30 hs.

-Pixel: sábado, domingo, lunes y martes | desde las 18 hs.

MÁS EVENTOS CULTURALES

-Show de Hilda Santana Grupo y Mario Fernández – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: viernes 13 | 21 hs.

-Peña con Diego Perichón – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: sábado 14 | 21 hs.

-6° Fiesta de los Pescadores Artesanales – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: domingo 15 | 19 hs.

-Todo rompen: obras cortas de humor oscuro – La Cigarrera: viernes 13 | 21.30 hs.

-Lemon Festival – EME Multiespacio: sábado 14 | 23 hs.

-Previa de Carnaval: murga, rock y tambores – Espacio Cultural Arandú:domingo 15 | 23 hs.

-La Beach 2026 – Secret Location: domingo 15 | 23 hs.

Los invitamos a seguir las redes de @CompartíConcordia para conocer todas las actividades del fin de semana, o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en la esquina de Mitre y Pellegrini, donde podrán recibir asesoramiento y recomendaciones para disfrutar al máximo la ciudad.