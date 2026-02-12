Local Concordia

“FINDE” LARGO DE CARNAVAL CON PROPUESTAS PARA DISFRUTAR CONCORDIA CON TODOS LOS SENTIDOS

12 febrero, 2026
maxi
“FINDE” LARGO DE CARNAVAL CON PROPUESTAS PARA DISFRUTAR CONCORDIA CON TODOS LOS SENTIDOS

En Concordia tendrás de todo para aprovechar: actividades gratuitas para la familia, experiencias y degustaciones en bodegas, el carnaval más pasional y paisajes para disfrutar a pleno. Río, lago, circuitos culturales, gastronomía local, termas y mucho más.

Este fin de semana largo, redescubrí Concordia con los cinco sentidos y disfrutá todo lo que la ciudad tiene preparado para vos. Compartimos la agenda de actividades para aprovechar al máximo estos cinco días repletos de experiencias, sabores, cultura y naturaleza.

BUSES Y CIRCUITOS

Salidas desde el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini). Con reserva previa al +54 9 345 508-0276).

-City Tour | Sábado 14 – 10 hs.

-Circuito Histórico Arquitectónico Art Nouveau | Lunes 16 – 10 hs.

-Bus Cervecerías | Viernes 13 – 20 hs.

-Bus Gastronómico Internacional | Domingo 15 – 20 hs.

-Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” | Martes 17 – 17 hs.

VISITAS GUIADAS Y PATRIMONIO

Sitio Histórico Naranjal de Pereda:

Viernes 13 | 7 a 13 hs.

Sábado 14 y Lunes 16 | 9, 18, 19 y 20 hs.

Domingo 15 y Martes 17 | 18, 19 y 20 hs.

Castillo San Carlos:

Viernes 13 | 9h a 19 hs

Sábado 14 | 9h a 19 hs. (2X1 Día de los Enamorados)

Lunes 16 y Martes 17 | 9h a 19 hs.

-Espectáculos especiales en el Castillo:

-Viernes 13

Visita Literaria: San Carlos a través de Saint Exupéry – Castillo San Carlos – 20 hs.

Arquitectura con Historia: detalles curiosos de la construcción y sus habitantes – Castillo San Carlos- 21hs.

Tango fantasma: show de tango – Castillo San Carlos- 21.30 hs.

-Domingo 15

Visita Literaria: San Carlos a través de Saint Exupery – Castillo San Carlos- 19 hs.

Títeres: El Principito, el zorro y la rosa – Castillo San Carlos- 20 hs.

-Martes 17

Visita Teatralizada: Demachy y Sra. los reciben – Castillo San Carlos- 21 hs.

CARNAVALES A PURA PASIÓN

-4° Noche Carnaval de Concordia – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: sábado 14 | 22hs

-5° Noche Carnaval de Concordia – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: lunes 16 | 22 hs.

-Carnaval de Los Pequeños Duendes – Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”: martes 17| 20 hs. (acceso libre y gratuito)

-Carnaval, Cultura y Comunidad – Plaza 25 de Mayo: domingo 15 | 20.30 hs.

-Tablado Popular – Plaza Urquiza: lunes 16 | 19.30 hs.

-Desfile – Plaza Urquiza: martes 17 | 19.30 hs.

MUSEOS Y CULTURA

-Complejo Hidroeléctrico Salto Grande – Museo y Centro Cultural: viernes 13 a Martes 17 | 7hs. a 14 hs.

-Museo de Artes Visuales: viernes 13 | 7 a 13 hs. y de 14 a 20 hs.

Sábado 14 a martes 17 | 14 a 20 hs.

-Museo de Antropología y Cs. Naturales: viernes 13 y sábado 14 | 16.30 a 21 hs. y de domingo 15 a martes 17 | 17 a 21 hs.

-Museo Interactivo Costa Ciencia: viernes 13 y sábado 14 | 17.30 a 21 hs.

-Museo Regional Palacio Arruabarrena: viernes 13 | 8 a 12 hs.

-Museo Provincial de la Imagen: viernes 13 | 9 a 12 hs.

NATURALEZA Y EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE

-Navega Lago Salto Grande – Puerto Luis (Turismo Las Palmas) : sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 | 9.30hs. y 16 hs.

-Cabalgatas Concordia – Establecimiento La Angélica: sábado 14, Domingo 15 y Lunes 16 | 17hs, 18hs y 19hs.

-Costa Bici – Costanera Concordia: sábado 14 a martes 17 | 17hs a 21 hs.

-Terrazas de la Costa – Costanera de Concordia : viernes 13 | 19 hs.

GASTRONOMÍA Y VIÑEDOS

-Feria de Emprendedores de la Economía Social – Plaza 25 de Mayo: viernes 13 | 8h a 21 hs.

-Noche de Campo Romántica: experiencias, música y cena – Establecimiento La Angélica: viernes 13 | 21.30 hs.

-Día de Campo: música, gastronomía y experiencias – Establecimiento La Angélica: lunes 16 | 12 hs.

-Sunset en la Angélica: gastronomía y degustación Vermut – Establecimiento La Angélica: domingo 15 | 20 hs.

-Pintura en cerámica entre viñedos – Finca Fénix: domingo 15 | 18h a 20.30 hs.

-Cata vertical: degustación de vinos – Pampa Azul: domingo 15 | 19h a 21 hs.

MÁS PROPUESTAS

-Escape Room: miércoles a domingo | 18 a 00 hs.

-City Gamer: viernes a domingo | 12 a 21 hs.

-Máquina de Jugar: viernes, sábado, domingo y feriados | 15 a 23.30 hs.

-Pixel: sábado, domingo, lunes y martes | desde las 18 hs.

MÁS EVENTOS CULTURALES

-Show de Hilda Santana Grupo y Mario Fernández – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: viernes 13 | 21 hs.

-Peña con Diego Perichón – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: sábado 14 | 21 hs.

-6° Fiesta de los Pescadores Artesanales – Pal Río, Comedor Popular y Cultural de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur: domingo 15 | 19 hs.

-Todo rompen: obras cortas de humor oscuro – La Cigarrera: viernes 13 | 21.30 hs.

-Lemon Festival – EME Multiespacio: sábado 14 | 23 hs.

-Previa de Carnaval: murga, rock y tambores – Espacio Cultural Arandú:domingo 15 | 23 hs.

-La Beach 2026 – Secret Location: domingo 15 | 23 hs.

Los invitamos a seguir las redes de @CompartíConcordia para conocer todas las actividades del fin de semana, o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en la esquina de Mitre y Pellegrini, donde podrán recibir asesoramiento y recomendaciones para disfrutar al máximo la ciudad.

