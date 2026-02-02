Firma de convenio de reciprocidad deportiva en Concordia

El Club Atlético Las Heras, la Cooperativa de Trabajo CREAR Ltda. y el Instituto Secundario CREAR D-131 firmaron un convenio de reciprocidad deportiva, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones y promover el desarrollo integral de proyectos deportivos, educativos y sociales.

El acuerdo establece líneas de acción conjuntas que permitirán impulsar el futuro predio deportivo, fomentando el uso compartido de espacios, la planificación de actividades coordinadas y el acompañamiento institucional en distintas iniciativas.

Asimismo, el convenio contempla la proyección y desarrollo de espacios de recreación, formación y encuentro, que beneficiarán a deportistas, estudiantes y a la comunidad en general, especialmente en la zona norte de la ciudad de Concordia.

Desde las instituciones firmantes destacaron la importancia del trabajo colaborativo como herramienta para generar oportunidades, fortalecer el entramado social y consolidar proyectos que apunten al crecimiento deportivo y humano.

Club Atlético Las Heras Concordia Asociación Civil

Matrícula N° 2555738

Resolución N° 327 D.G.I.P.J. y R.P.