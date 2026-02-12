Tamaño texto: − A +

GUARDAVIDAS FUERON CAPACITADOS SOBRE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS EN AGUAS RECREATIVAS

La Subsecretaría de Ambiente llevó adelante una capacitación sobre estrategias preventivas en aguas recreativas para guardavidas, en el marco del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua en las playas que lleva adelante la Municipalidad de Concordia.

Durante la instancia se trabajó sobre floraciones algales y campañas preventivas, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la detección temprana de estos fenómenos; y monitoreo y control del agua (Resolución Provincial N.º 84/07), que regula el uso de las aguas de baño para actividades recreativas.

Al respecto, la Ing. Paola Sinner, del Departamento Técnico de la subsecretaría de Ambiente, sostuvo que “hablamos sobre las medidas preventivas en la calidad del agua de uso recreativo como playas, ríos y piletas. Todo ello en relación a las floraciones algales, las bacterias y microorganismos que se encuentran en el río y sus niveles. Cabe remarcar que nos basamos en normativas y resoluciones provinciales para realizar el plan de monitoreo y vigilancia de las playas”.

Martín Novoa, especialista en floraciones algales y Director del GISAe y del Laboratorio de Aguas y Efluentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), por su parte, señaló que “los guardavidas son los que están en contacto con el agua y con la gente, dado que el problema de las algas ya está en la región y lo ideal es prevenir, capacitar y enseñar a la gente del peligro o potencial peligro que podría haber para su salud”.

Franco Álvarez y Luis Penco, guardavidas y miembros de SUGARA sostuvieron que “para nosotros estas instancias son importantes ya que pocas veces hemos tenido capacitaciones referidas al río. Es fundamental tener conocimientos de estos temas porque somos los primeros informantes ante el ciudadano y los turistas. Cuanto más agentes estén capacitados e involucrados en lo que tiene que ver con la seguridad acuática en los espacios de esparcimiento de las playas, mejor será para las personas que disfrutan del verano, ya sean vecinos como turistas”.

La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua en las playas habilitadas y en zonas de alta concurrencia, complementando el trabajo que realiza la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), realiza un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual para las floraciones algales.