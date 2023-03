HASTA EL MOMENTO, NINGUN MUNICIPIO ADHIRIO AL DECRETO PROVINCIAL DE ELIMINAR EL IMPUESTO A LAS BOLETA DE LUZ

El anuncio hecho por el Gobernador fue el pasado 16 de febrero en la apertura de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y hasta el momento no adhirió ningún Municipio.

Así lo confirmó Silvina Guerra, quien es Secretaria de Energía de la Provincia de Entre Ríos, esta mañana en comunicación con LT11.

El anuncio del gobernador Gustavo Bordet, fue realizado el pasado 16 de febrero en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del período legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación. Allí dijo que se eliminaría el único impuesto que corresponde a la Provincia en la boleta de luz, en todo el territorio. El impuesto era del 13% o del 18% dependiendo de cada consumo.

«Con ese recaudo se llevan adelante diferentes obras de gas y energía, se apoya a los sectores productivos, etc. Esas necesidades siempre se cubrían con el fondo», dijo la funcionaria y luego explicó que «las mejoras no se dejarán de hacer» pese a no recaudar.

Este Decreto, rige desde el 1° de marzo, «pero para quienes ya se les haya emitido la factura, aun van a tener el impuesto, y después se hará el proporcional según el período. Para los que tenga facturación bimestral, les tocará un mes sí y otro no, y será proporcional a lo que aplique cada distribuidora». Estará vigente hasta el 31 de diciembre por lo menos.

Finalmente, Guerra aseguró «el Decreto del gobernador invita a los Municipios a adherirse a la medida, con una reducción de lo que se percibe».

«Aún no tenemos certeza de que ningún Municipio lo haya implementado», concluyó.