Hermano de la mujer fallecida dijo, «ella no quería vivir más para no molestar a nadie”

Un hermano de la mujer que murió quemada dice haber advertido que «ella no quería vivir más para no molestar a nadie”

El familiar de la víctima criticó la atención recibida en el hospital Masvernat y las respuesta que la mujer tuvo en la sede de tribunales. Por otro lado afirmó que a “su casa que se la habían usurpado, porque la engañaron».

Este pasado domingo se conoció el fallecimiento de Sandra Beatriz Martínez. se trata de la mujer que acudió el miércoles pasado al edificio de tribunales ubicado en Mitre 133, y tras consultar sobre una causa en trámite, decidió prenderse fuego.

Vale recordar que ese mismo día se emitió un parte médico donde se indicó que la mujer de 52 años, una vez en el nosocomio, presentó «lesión auto infringida por quemaduras tipo A y AB en rostro, cuello, tórax, tórax anterior, mano derecha y brazo izquierdo».

Además, se señalaba que “aparentemente no sufrió daño de vías respiratorias pero se encuentra con aporte de oxígeno». También se apuntó que tenía «un 30% de quemaduras en su cuerpo». Esa primera evaluación estimaba «35 días de curación, salvó complicaciones al ser una lesión grave».

Al respecto, Jorge Martínez, hermano de la mujer fallecida, dijo que Sandra antes de ser derivada a la Unidad de Terapia Intensiva “estuvo nueve horas en la guardia del hospital Masvernat”. Agregando que “la pasaron a terapia intensiva a la una de la mañana, y la trasladaron porque ella estaba quedando cianótica”, entonces “le practicaron traqueotomía y la entubaron”

Según señaló este familiar de la víctima, “el día que ella se incendió yo le avisé a la secretaria de la fiscalía, porque fui a las 7 de la mañana y les dije que tomen la precaución, porque ella tenía esa idea de que si no le daban respuesta, no quería vivir más para no molestar a nadie”, expresó Martínez.

Además, dijo que «yo me presenté voluntariamente, porque el fiscal Penayo Amaya jamás me llamó y tampoco lo conocí”. Afirmando que para su valoración, “hubo decidía y abandono de persona, porque ella iba todos los días y nunca le dieron respuesta o esperanza de recuperar la casa”.

Asimismo, detalló que la mujer “estaba reclamando cosas que estaban correctas”, es decir “su casa que se la habían usurpado, porque la engañaron y se aprovecharon de su discapacidad mental para poder meterse y sacarla”.

Por último, Jorge Martínez remarcó que por el fallecimiento de su hermana irá «hasta las últimas consecuencias y voy a intentar hablar con un asesor legal, para hacer un juicio por abandono de persona a la justicia”.

Canal 2