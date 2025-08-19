Share Post Whatsapp Messenger

HEROÍNAS DE LA GUERRA DE MALVINAS RECIBIERON UN RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

El Intendente Francisco Azcué recibió esta mañana a Liliana Colino y Silvia Barrera, heroínas de la guerra de Malvinas que visitan la ciudad en el marco del 25º aniversario de la Escuela General San Martín donde estarán brindando una charla abierta a la comunidad educativa y al público en general con el objetivo de mantener viva la memoria y reafirmar la soberanía nacional.

“Es un honor recibir a dos heroínas de Malvinas por todo lo que representan para nosotros como gestión pero también para toda la comunidad de Concordia. Esto forma parte de un trabajo de malvinización y en defensa de nuestra soberanía nacional” destacó Azcué.

El Subsecretario de Educación y Cultura, Carlos Gatto, resaltó el rol de la comunidad educativa en este tipo de actividades. “Este es un momento muy emocionante y agradezco a la directora de la escuela secundaria San Martín, quien ha tenido esta iniciativa de invitarlas a nuestra ciudad para que los alumnos conozcan y aprendan más sobre Malvinas”.

LEGADO

Liliana Colino destacó que “aprovechamos cada invitación para seguir con este proceso de malvinización que es un legado que nos dejaron los que quedaron allá. Es nuestra obligación, nos gratifica y es una caricia al alma la oportunidad de poder manifestar todos los sentimientos que implica una guerra”.

Por su parte, Silvia Barrera subrayó la importancia de sembrar conciencia en las nuevas generaciones. “Esperamos que lo que transmitimos sea bien recibido para malvinizar en las escuelas, que es nuestro deber y nuestra función en todo el país. Espero que este encuentro haya sembrado una semillita para que los chicos de Concordia y de toda la provincia tengan más referencias sobre lo que fue el conflicto de Malvinas”, afirmó.

Guillermo Pérez, integrante del Centro de Veteranos de Malvinas de Concordia, recalcó que “para nosotros haber recibido heroínas después de tanto tiempo es un sueño cumplido. Trabajar en esto de visibilizar ante la ciudadanía que hubo mujeres en la guerra de Malvinas es fundamental. Agradecemos esta oportunidad que nos dieron desde la Municipalidad de Concordia”.

Por último la docente Liliana Rueda, en representación de la Escuela General San Martín, informó que “mañana -por este miércoles- la escuela realiza un acto por los 25 años de vida y ellas van a estar presentes. Luego podrán hablar con el público en general. Está abierto a toda la comunidad educativa y a todos los concordienses”.

