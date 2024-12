Informe sobre el impacto de aplicaciones en la ciudad de Concordia.

Tiempo estimado de lectura: 7 minuto(s)







Por el momento solo una aplicación se encuentra operativa en la Ciudad de Concordia y a un año de su funcionamiento reflexionamos sobre si ayudo o no a la problemática del transporte de la ciudad.

Podríamos pensar que Uber vino revolucionar el sistema de transporte, que beneficiaría a muchas familias como consumidoras del servicio y a otras como oferentes de este, pero lejos esta de la realidad que esperábamos.

Lo que se dice y lo que No se dice.

Para hacer un paralelismo de historia, no estamos lejos de haber pasado por una nueva colonización ya que otra vez nos trajeron espejos para cambiarnos por nuestras pequeñas riquezas. Es así que las promesas que esta empresa internacional publicitó no se hicieron realidad y por el contrario dejaron una estela de desolación y miseria para los conductores que invirtieron tiempo y dinero a este gigante.

Dentro de las grandes mentiras que comunicaban iban a cumplir con la demanda de automóviles que hacían falta en la ciudad, no solo fue mentira sino que invito y engaño a un grupo de taxis y remises para que ingresen a sus filas, este grupo de emprendedores del volante no sumo unidades al servicio de la ciudad sino que solo cambio de prestador de servicio, algunos de los cuales se fundieron trabajando en las sombras del ecosistema ya que cobraban una tarifa más económica y pagaban la proporción de (base o comisión) más cara del mercado. Esta acción solo deja en evidencia que los conductores aportan su capital, su trabajo a un costo más bajo y por menores ingresos. Más raro es el entorno taxista ya que durante más de veinte años pelearon por ser diferentes a los autos Remis, pero llego uber y les cambio la idea, hay que reconocer que uber pudo y los locales no, (invitar a que trabajen como remises y tengan el retorno que se merecen).

En cuanto a las regulaciones podemos destacar que no solo no se cumplió, sino que movilizo y transformo una regulación que con algunas deficiencias intentaba calificar o empoderar a los emprendedores del sector, es decir en pocas palabras que no se regulo a uber sino que desregulo a los remises y taxis que durante casi diez años soportaron el agobio de la dirección de transporte siendo la oficina provincial más estricta y compleja de la provincia de Entre Ríos.

Es así como los remises dejaron de tener un color unificado, ampliaron los modelos permitidos en más de diez años para la prestación del servicio, la tramitación y presentación de documentación disminuyo taxativamente y la fiscalización paso de una frecuencia mensual a trimestral.

Aclaración el sector empresarial informó y debatió continuamente con los representantes de transporte las deficiencias de las decisiones que se tomaban, pero el estado no confió en los criterios de los empresarios locales desvalorizando y tomando acciones contrarias que perjudicaban al sector, muchas de las modificaciones que hoy con la llegada de uber se pusieron en marcha fueron presentadas con años de anticipación ya que se vislumbraba la problemática actual,

Los Impactos sobre la competencia

La competencia de uber como el resto de las aplicaciones son específicamente las agencias o empresas prestadoras de servicio (remiseras) que con creces ahora compiten de igual a igual, algunas con sistemas tradicionales y otras con sistemas digitales intentan continuar prestando servicios. En estos tiempos la pelea comercial no está enfocada en quien tiene más clientes por el contrario es quien tiene mayor materia prima (móviles), para responder a la demanda es decir no se solucionó el problema por el cual se contactó a esta empresa en primer lugar.

Por ahora el podio de mejores prestaciones lo tienen las empresas locales, enumeramos las ventajas que son de público conocimiento.

El costo del servicio es fijo para los móviles y no en porcentaje como las aplicaciones.

La tarifa es rentable y consensuada con los distintos operadores del sistema, esto deja la tarifa fija en tiempo asegurando los clientes.

La amortización es justa y acorde al desgaste de la unidad.

EL emplazamiento físico de un local con sanitarios y servicios extras que las aplicaciones no tienen.

La Administración que colabora en avisos y vencimientos de la documentación necesaria para la atención de los pasajeros.

La asistencia por medio de operadores tanto a clientes como a los móviles.

Después de un año de trabajo de la aplicación comenzó a revelarse las diferencias que marcaron dicho funcionamiento, por un lado, las tarifas son variables según la demanda es decir que uber está en constante búsqueda de móviles para abaratar los costos de los viajes lo que significa que cuando cumple el cupo, los que pierden son los mismos trabajadores de la aplicación.

Ahora bien, los remises pueden trabajar en uber y en otras aplicaciones, pero con los cambios también pueden los uber trabajar en las empresas de remises, esto es importante para aquellos que les gusto ingresar en este mundo del remis y quieren hacerlo sustentable para su emprendimiento.

