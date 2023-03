“Inseguridad en Concordia” por Juan José Cornú

MOVILIZACION EN VILLA ADELA POR SEGURIDAD.

Le tocó el turno a la tranquila localidad que siempre se caracterizó por una vida tranquila de todos sus habitantes, permitiendo que se desarrollen en paz y tranquilidad. Pero, desde hace un tiempo al igual que la mayoría de los barrios de nuestra ciudad y otras ciudades del país han caído en la vorágine de la inseguridad por los distintos motivos, pero particularmente por dos o tres, que venimos marcando desde hace un tiempo y el poder político y las fuerzas de seguridad miran para otro lado o se hacen los b……se pasan de reunión en reunión con el “jefe de tal fuerza”, La Ministro de la provincia y puro GRE GRE y no dicen “Gregorio”. Pero, si vas a un hospital, banco o cualquier oficina pública el primero que te atiende es un policía. Ni te cuento si te das una vuelta por las oficinas de la jefatura departamental…..la cantidad de funcionarios que “realizan tareas administrativas”. Hace mucho que le pedimos al jefe de policía que distribuya mejor las fuerzas que tiene, aunque no sabemos si será la solución porque hoy, el avance de algunos factores como el “narcotráfico” y la ausencia del Estado es un caldo de cultivo para la delincuencia de todo tipo. No se pide represión, se pide PREVENCION. Entendemos que destinan muchos efectivos a lugares donde pasa poco o nada y absolutamente nada a los lugares desprotegidos, especialmente a los barrios. NO SABEN O NO LO QUIEREN HACER ¿?

Foto: Diario( El Sol)

