Kuider afirmó que es víctima ‘’de una farsa montada por el kirchnerismo”

El exsenador entrerriano Edgardo Kuider, detenido con prisión domiciliaria en Asunción del Paraguay, brindo una extensa entrevista radial con el programa El Colectivo, que conduce José Herrera por Radio Mitre Concordia, donde calificó como “una mentira” y “una farsa política” las acusaciones en su contra.

Kuider se refirió a la causa que afronta en Argentina por presunto lavado de activos, vinculada a la investigación conocida como Securitas, y a la solicitud de extradición emitida por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Según el exlegislador, la extradición solicitada “es solo para prestar declaración indagatoria y no para ir detenido”, y aseguró que el trámite fue rechazado tres veces en Paraguay porque puede realizarse de forma virtual y porque “no se han acreditado los delitos precedentes” que sustentarían la acusación de lavado.

“Todo esto es una mentira armada por el kirchnerismo para perjudicar al gobierno desde el primer día. No tengo ninguna vinculación con la causa Securitas y lo voy a demostrar con papeles en mano”, afirmó.

Kuider cuestionó duramente a la magistrada Arroyo Salgado, a quien acusó de buscar “causas de impacto mediático” para posicionarse políticamente. Señaló que en las investigaciones y allanamientos realizados en el marco de la causa Securitas “no aparece ni una sola mención” a su nombre y remarcó que nunca tuvo cargos ni vínculos con Enersa, pese a que —según dijo— la denuncia en su contra lo señalaba falsamente como director de la empresa.

Asimismo, explicó que la defensa ya presentó la nulidad de la causa y que todos los coimputados fueron liberados por la Cámara, al considerar que no correspondía la prisión preventiva.

El exsenador también relató el episodio ocurrido en diciembre pasado en la zona de la triple frontera, cuando fue interceptado con una suma de dinero que —según asegura— no le pertenecía y que provenía de operaciones comerciales de un tercero en Paraguay. Indicó que el procedimiento “fue fortuito” y se originó por una confusión en Migraciones al reingresar desde Brasil.

“Si no hubiera bajado a hacer aduana, nada de esto habría pasado. Fue un malentendido que encendió las cámaras y disparó el interés por un caso mediático”, expresó.

Kuider estimó que el proceso de extradición podría resolverse en un plazo de 60 días, y advirtió que no abandonará Paraguay hasta cerrar las causas que enfrenta allí. Aseguró que demostrará su inocencia y que el caso que lo involucra es “ilegítimo” y carece de pruebas sólidas.

“El daño que me hicieron a mí, a mis hijos y a mi familia es enorme e irreparable. No voy a dejar pasar una acusación falsa que me ha costado tanto”, concluyó.

