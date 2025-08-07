Share Post Whatsapp Messenger

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

La Delegación Argentina ante CTM Salto Grande y CAFESG proyectan nuevas obras en Federación

Se relevó el estado actual de la Avenida Sixto Ríos a fin de trabajar en mejoras de infraestructura, defensa costera e iluminación. Además, se recorrieron los avances de la obra del Auditorio.

Con participación de técnicos e ingenieros de ambos organismos, el Presidente de la Delegación Argentina, Emb. Alejandro Daneri, y el Vicepresidente, Dr. Pedro Galimberti, junto al Director de CAFESG, Sr. Carlos Cecco, y el Intendente de Federación, Ricardo Bravo, relevaron el estado actual de la Avenida Sixto Ríos y la zona del puente, a fin de proyectar obras para su mejoramiento, en materia de iluminación y defensa costera.

“Vinimos con técnicos e ingenieros de Salto Grande y CAFESG con el objetivo de identificar y relevar los detalles necesarios para proyectar obras que mejoren el puente y el terraplén. La idea es enmarcar estos trabajos en el programa de Renovación de Salto Grande, contando con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo”, explicó Daneri.

Por otro lado, Bravo señaló: “Estamos trabajando con Daneri y Galimberti respecto a lo que sucede en la Avenida Sixto Ríos; el lago golpea muy fuerte sobre las escolleras, también donde están las dársenas de los pescadores y en las veredas. Hoy tuvimos la visita de ingenieros de CTM y CAFESG para que puedan evaluar las condiciones y proyectar trabajos. El deterioro que ha tenido necesita un tratamiento especial y un diagnóstico de los ingenieros”.

Además, se recorrieron los avances de la obra del Auditorio Municipal, donde Salto Grande realizó un nuevo aporte de butacas y se proyectan adicionales a través de CAFESG.

En este marco, el Presidente de la Delegación Argentina expresó: “Nos complace aportar al avance de esta obra tan importante para Federación, que representa un crecimiento para toda la comunidad, tanto desde lo cultural como desde lo turístico. Es verdaderamente muy bueno; creo que este es uno de los auditorios más importantes de la provincia de Entre Ríos, realmente estupendo por su acústica y por la calidad de sus instalaciones”.

En tanto, el Intendente de Federación señaló: “Quiero agradecer al Presidente de la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande. Desde el primer contacto que tuvimos con él, uno de los pedidos fueron las butacas. Estamos muy felices de ver el auditorio tomando cada vez más forma, avanzando hacia la finalización total de la obra y en las mejores condiciones. Esto beneficia a la comunidad, no solo por el desarrollo cultural que Federación podrá impulsar, sino también para diversificar la oferta y volcar este espacio al turismo”.

