La industria tuvo un leve crecimiento en mayo, pero alertan que podría estancarse en los próximos meses

La industria tuvo un leve crecimiento en mayo, pero alertan que podría estancarse en los próximos mesesSegún el último informe de la Fundación FIEL, el nivel de actividad industrial registró una leve mejora desestacionalizada en mayo respecto de abril. La variación interanual fue de 3%, con un acumulado de 2,7% en los primeros cinco meses del año. El sector automotriz lideró los avances mensuales.

La producción industrial mostró en mayo una recuperación respecto del mes anterior, aunque de manera marginal en términos desestacionalizados. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación FIEL, la actividad industrial se expandió 0,2% respecto de abril con estacionalidad corregida, mientras que la variación bruta fue de 2,4 por ciento. En la comparación interanual, mayo marcó un crecimiento de 3% frente al mismo mes del año pasado. Con este resultado, el acumulado de los primeros cinco meses de 2025 se ubicó 2,7% por encima del nivel alcanzado en igual período de 2024.“El Índice de Producción Industrial de FIEL registró en mayo una mejora interanual de 3,0%”, indicó la entidad. Aun así, aclaró que “la mejora acumulada en lo que va del año resulta modesta, teniendo en cuenta que la actividad ha recuperado sólo parcialmente —algo más del 20%— la caída interanual registrada en los primeros cinco meses del año pasado”.

FIEL indicó que “en términos desestacionalizados, la producción industrial de mayo volvió a registrar crecimiento (+0,2%) tras dos meses de retrocesos mensuales (-0,9% en marzo y abril)”. A su vez, la comparación interanual contra abril 2024 arrojó una mejora de 5,5 por ciento. No obstante, la producción aún se encuentra 1,6% por debajo del nivel de febrero de este año.El informe advirtió que “los indicadores que permiten monitorear la sostenibilidad de la presente fase señalan una nueva merma en la dinámica de recuperación industrial”. En ese marco, se registró “un incremento en el índice de difusión por el aporte de actividades puntuales”, aunque la fase actual, que lleva trece meses, continúa mostrando un ritmo bajo en relación con otras fases de recuperación industrial desde 1980.Finalmente, el reporte de FIEL concluyó que “la industria registró en mayo una nueva mejora interanual —encadenando un semestre de recuperación—, con un efecto de base de comparación con 2024 que comienza a agotarse”. La caída en el bimestre previo se interrumpió, pero la entidad planteó que “la actividad no transitará necesariamente una mejora más difundida y dinámica, sino un sendero de modesto avance con desempeños sectoriales heterogéneos”.Entre los sectores, la industria automotriz encabezó el repunte mensual, con una suba significativa atribuida al incremento en la producción de automóviles y utilitarios. “Las ventas de vehículos al mercado interno sostuvieron un fuerte dinamismo, mientras que las exportaciones anotaron un trimestre en crecimiento a partir de la tracción de ventas a Brasil”, explicó FIEL.En segundo lugar se posicionó el sector de minerales no metálicos, con una mejora mensual relevante aunque inferior a la observada en el primer trimestre. Las ventas de insumos para la construcción mostraron cierta moderación, y “en el caso de los despachos de cemento el mayor freno se observó en las ventas en bolsa”.También registraron un crecimiento superior al promedio los alimentos y bebidas. En ese rubro, el informe destacó “el avance de la lechería, el retroceso de la faena vacuna y el avance de la producción de gaseosas, aguas, jugos y licores”.

Por el contrario, la mayor contracción mensual la sufrió el sector de químicos y plásticos, con caídas pronunciadas en agroquímicos y neumáticos.En términos acumulados, la producción de minerales no metálicos lideró el crecimiento sectorial con un aumento de 15,5% respecto al mismo período de 2024. Le siguieron la industria automotriz (12,4%) y el sector de alimentos y bebidas (4,3 por ciento).Con desempeños por debajo del promedio, la producción de industrias metálicas básicas subió 0,8% y la de insumos textiles avanzó 0,4 por ciento. Por su parte, la refinación de petróleo permaneció estable, mientras que la producción de químicos y plásticos cayó 0,4%. Las mayores caídas acumuladas correspondieron a la metalmecánica (-3,7%), cigarrillos (-4,0%) y papel y celulosa (-6,1 por ciento).Según el tipo de bien producido, los bienes de capital encabezaron la recuperación acumulada entre enero y mayo, con un crecimiento de 6 por ciento. El avance se explicó por la mejora en la producción de maquinaria agrícola, vehículos utilitarios y transporte pesado. Le siguieron los bienes de consumo no durable con una suba de 3,2%, y los bienes de uso intermedio, que igualaron el promedio industrial (2,7 por ciento). En tanto, los bienes de consumo durable permanecieron sin cambios respecto al año anterior. Infobae.