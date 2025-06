La inflación de mayo fue de 1,5%, la más baja de los últimos 5 años

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 35 segundos

La inflación de mayo fue de 1,5%, la más baja de los últimos 5 añosInforme del INDEC

Los precios acumularon 43,5% interanual. El dato mensual coincidió con lo anticipado por varios relevamientos privados y mostró continuidad en la trayectoria de desaceleración.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una variación de 1,5%, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos meses. Con este resultado, la inflación interanual se ubicó en 43,5%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año ascendió a 13,5 por ciento.Es el dato más bajo desde mayo de 2020, en el inicio del aislamiento sanitario por el Covid-19. Sin contar la pandemia, hay que remontarse a noviembre de 2017 para encontrar un número similar (1,4%).El dato de inflación de mayo generó particular atención, ya que diferentes estimaciones privadas y oficiales contemplaban la posibilidad de que se ubicara por debajo del 2 por ciento.Según el Indec, las dos categorías que registraron las menores variaciones en mayo de 2025 con respecto al mes previo fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%) y Transporte (0,4%).“La división con mayor incidencia en las regiones GBA, Pampeana y Cuyo fue Restaurantes y hoteles (3,0%). En cambio, en Noreste y Noroeste la mayor incidencia se registró en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), mientras que en Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%)”, agregó.La división de mayor aumento en el mes fue Comunicación (4,1%), por subas en Servicios de telefonía e internet. Le siguió Restaurantes y hoteles (3,0%), por las alzas en Restaurantes y comidas fuera del hogar.“A nivel de las categorías, los bienes y servicios en el IPC núcleo (2,2%) lideraron el incremento, seguidos de los precios Regulados (1,3%) y los Estacionales (-2,7%)”, dijo el instituto estadístico.Entre los alimentos que más bajaron de precio en mayo se encuentran las verduras, como Lechuga (-25,3%), limón (-23%), naranja (-10,5%) y tomate redondo (-8,9%). En la división por regiones, el rubro “Verduras, tubérculos y legumbres” registró una deflación de -9,6% en el último año, frente a un aumento del 43,8% de la inflación general y del 34,1% en la inflación de alimentos en el mismo período.Por fuera de los estacionales, otros alimentos también registraron bajas en mayo. Es el caso de sal fina (-0,9%), galletitas de agua (-0,9%), tomate en conserva (-2,1%), vino común (-0,5%), azúcar (-0,4%) y las frutas (-1,7% en promedio).En ese distrito, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) subió 1,6% en mayo y acumuló una variación interanual de 48,3%, según los datos difundidos el lunes por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba). Se trató de la menor suba mensual desde junio de 2020.Dentro del IPCBA, los bienes aumentaron 0,8% en mayo, mientras que los servicios lo hicieron un 2%, profundizando la brecha que se consolidó durante los últimos meses. La categoría Prendas de vestir y calzado creció 2,9%, empujada por la rotación de temporada y ajustes de precios. Restaurantes y hoteles subieron 2,7% y Salud avanzó 2,3%, con impacto de aumentos en medicina prepaga y productos farmacéuticos.El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentó una suba de 2,1%, en gran medida por ajustes en alquileres y servicios residenciales. Transporte también aumentó 2,1%, con subas en combustibles, mantenimiento vehicular y tarifas reguladas.

En el caso de Alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba fue del 1,3%, con incrementos en carnes y derivados, leche, productos lácteos, huevos y panificados. En contraste, frutas y verduras registraron descensos que ayudaron a contener la variación del rubro.Los precios regulados subieron 1,7% en mayo, impulsados por subas en tarifas de servicios públicos, combustibles y medicina prepaga. En paralelo, los precios estacionales cayeron 3,6%, con bajas relevantes en frutas, verduras, legumbres y servicios turísticos.La inflación núcleo en la Ciudad, que excluye componentes estacionales y regulados, marcó un aumento del 2,1% mensual y 48,9% interanual. Este indicador funcionó como referencia para múltiples consultoras privadas que elaboraron estimaciones a nivel nacional.Antes de la publicación del dato oficial, diferentes estudios anticiparon un índice general por debajo del 2%. Las consultoras Equilibra, Adcap y Romano Group proyectaron una inflación de entre 1,7% y 1,9% para mayo, con base en el comportamiento de precios relevado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En su última actualización del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Banco Central informó que las previsiones para mayo rondaban el 2,1%, mientras que para junio el número estimado descendía a 1,9%. De confirmarse esa trayectoria, se cumpliría un semestre completo con registros por debajo del 5%.En cuanto al cierre del año, los participantes del REM proyectaron que el IPC nacional alcanzaría un 28,6% en 2025, un descenso considerable frente al 117,8% registrado en 2024. Infobae.