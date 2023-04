LA LIGA PROMOCIONAL DE HOCKEY PUSO PRIMERA

En el Complejo Polideportivo Municipal, se puso en marcha una nueva edición de la Liga Promocional de Hockey. La jornada inicial contó con una gran cantidad de partidos y el acto inaugural con el desfile de todas las delegaciones. Aproximadamente cuarenta equipos forman parte de este certamen que cuenta con el acompañamiento logístico y organizativo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia. En la soleada mañana de este sábado, comenzaron los partidos que continuarán este domingo.

Blanca Castaño, directora de Deporte Social señaló que «estamos muy contentos porque además de los equipos de nuestra ciudad, este año se incorporaron chicos de Los Charrúas, General Campos, San Salvador, Conscripto Bernardi y Federal. Tuvimos una inscripción de cuarenta equipos entre todas las categorías y la novedad es que este año se sumaron todas las líneas, sub 12, sub 14, sub 16, es decir, todas las formativas así que felices por estar desarrollando esas edades», destacó.

A su vez, el director de Deporte Federado, Pablo Vercellino sostuvo que «hacer cualquier tipo de deporte es muy bueno para el compañerismo, la camaradería, compromiso, disciplina y un montón de cosas más. Poder brindarle todas las herramientas es fundamental para que puedan disfrutar y seguir aprendiendo», sostuvo.

Por último, el subsecretario de Deportes, Martín Méndez agregó que «el hockey es un deporte que está creciendo muchísimo y hoy la actividad promocional viene en aumento y es muy fuerte en Concordia. Esto se hace más fácil con una persona que ama tanto el deporte como Blanca. Agradecemos el apoyo y las gestiones del intendente Enrique Cresto y de nuestro secretario de Turismo, Cultura, Innovación y Deportes, Aldo Álvarez, por brindarnos las herramientas para organizar un certamen tan lindo y con tanta participación», concluyó