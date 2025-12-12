LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ AL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE COLACIÓN DE CAPACITACIONES LABO RALES

LA MUNICIPALIDAD ACOMPAÑÓ AL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL ACTO DE COLACIÓN DE CAPACITACIONES LABORALES

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección Departamental de Escuelas y la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos de Entre Ríos, llevó adelante el acto de colación y entrega de certificados correspondiente a la finalización de una nueva edición de las capacitaciones laborales gratuitas desarrolladas durante este año, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia mediante la Dirección de Empleo.

El encuentro se realizó en el gimnasio de la Escuela Secundaria N.º 16 “Prof. Gerardo Victorín”, donde estudiantes, docentes, familias y autoridades participaron de una jornada de celebración que reconoció el esfuerzo de quienes completaron su formación.

Durante todo el año, los participantes cursaron propuestas con certificación oficial del CGE, desarrolladas en articulación con la Municipalidad de Concordia. Los talleres dictados fueron:

Operador Informático

Manejo de Redes

Reparación y Mantenimiento de PC

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta propuesta: “Estas capacitaciones son una oportunidad concreta para acceder a formación de calidad, con salida laboral y respaldo oficial. Seguimos fortaleciendo herramientas que permiten a más vecinos mejorar sus competencias e insertarse en el mercado de trabajo.”

La realización del acto reafirma el compromiso de la Municipalidad de Concordia, el CGE y de las instituciones involucradas en promover la educación, la capacitación y el desarrollo profesional en toda la comunidad de Concordia.