LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA BRINDA RECOMENDACIONES PARA COMPRAR DE FORMA SEGURA

La Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, que pertenece a la Unidad Especial de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad de Concordia, pone a disposición de la comunidad una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar las compras. El objetivo es promover prácticas responsables y seguras, tanto para proteger a los consumidores como para garantizar que los productos adquiridos cumplan con las normas vigentes.

Se recuerda que, al momento de adquirir juguetes por ejemplo, es fundamental comprobar que estos cumplan con los requisitos de seguridad establecidos. Deben tener el Sello de Seguridad Argentino, el cual certifica que el producto aprobó satisfactoriamente los análisis toxicológicos de materiales y pinturas.

Asimismo, se recomienda verificar que el producto sea apto para la edad del niño que lo recibirá y revisarlo antes de retirarlo, asegurándose de que esté en condiciones y cuente con todos sus accesorios. También es importante consultar en el comercio las condiciones de cambio antes de concretar la compra.

En el caso de las compras en línea, se aconseja asegurarse de que se trate de sitios web seguros, compartir únicamente la información necesaria para la operación y nunca proporcionar contraseñas, claves o códigos de verificación recibidos por mensaje o correo electrónico.

Finalmente, el organismo municipal recuerda que los consumidores pueden hacer uso del “Botón de Arrepentimiento” dentro de los diez días corridos desde la fecha de compra, y que los gastos de devolución deben ser asumidos por el proveedor.

Para más información o consultas, dirigirse a la página oficial del municipio: https://www.concordia.gob.ar/servicios/oficina-municipal-de-informaci%C3%B3n-al-consumidor ; allí podrá encontrar información de relevancia y los canales de contacto correspondientes.