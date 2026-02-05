LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA RECUPERÓ UN SALÓN COMUNITARIO DONDE FUNCIONABA UN LOCAL BAILABLE

Mediante un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Seguridad Urbana, este pasado lunes 2 de febrero se concretó la recuperación de un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) ubicado en el barrio “El Silencio”.

El espacio cuyo fin era utilizarlo para la realización de actividades para los vecinos del lugar, estaba destinado para el funcionamiento de un local bailable (boliche).

Al hacerse presente las autoridades, quien estaba a cargo del salón hizo entrega de las llaves y respectivas copias, de manera voluntaria, quedando constancia en acta como también del estado en el que se recibieron las instalaciones como ser estado de las aberturas, luminarias e instalación eléctrica y sanitarios.

A partir de ahora y una vez reacondicionado el lugar, la Municipalidad, a través de un trabajo conjunto entre distintas áreas, comenzará próximamente con el desarrollo de capacitaciones destinadas a los vecinos del barrio, fortaleciendo instancias de acompañamiento, aprendizaje y contención social. A su vez, jóvenes y adultos contarán con un lugar destinado a la formación en oficios, la participación comunitaria y el encuentro, promoviendo el desarrollo personal y colectivo.

El SUM estará disponible para la realización de actividades sociales, culturales y comunitarias, consolidándose como un punto de referencia para la integración y el fortalecimiento del tejido social del barrio.

Con este, ya son 9 los salones comunitarios recuperados por la gestión municipal que estaban en completo estado de abandono, vandalizados o destinados a la realización de actividades que no guardan relación con el uso que le deberían dar. Hoy son espacios donde la comunidad puede participar de diferentes talleres culturales, deportivos, recreativos o educativos, entre otros.

En la actualidad hay 27 salones comunitarios en funcionamiento, distribuidos en distintos barrios de la ciudad.