Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

20 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

Debido al intenso temporal que afecta la ciudad, la Municipalidad de Concordia, en un trabajo conjunto entre distintas áreas, puso en marcha un operativo mediante el cual está tomando intervención en distintas situaciones registradas.

Hasta el momento los principales inconvenientes tienen que ver con caída de árboles y ramas, afectando esto además el suministro de energía eléctrica o la prestación de servicios por parte de distintas empresas.

Además se está asistiendo a familias afectadas por las intensas precipitaciones, dando respuestas a las demandas que van surgiendo.

Por estos motivos y teniendo en cuenta que los pronósticos anticipan que las condiciones meteorológicas actuales podrían extenderse a lo largo de la toda la jornada, se solicita a la comunidad tomar las precauciones necesarias en sus domicilios como también a la hora de circular por la vía pública.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EDOS REALIZARÁ TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO ROCA

19 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

20 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com