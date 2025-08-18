Share Post Whatsapp Messenger

LA MUNICIPALIDAD LANZÓ EL PROYECTO “EDUCAR PARA PREVENIR, ACOMPAÑAR PARA TRANSFORMAR”

Con el objetivo de abordar de manera integral y preventiva problemáticas sociales vinculadas al consumo problemático de alcohol en adolescentes y jóvenes, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia, en conjunto con la Fundación Crear Vale la Pena, lanzó oficialmente el proyecto “Educar para Prevenir, Acompañar para Transformar”.

La propuesta, que se llevó a cabo por la mañana en el Cine Odeón, comprende una serie de actividades que se extenderán hasta el próximo viernes.

Durante el lanzamiento, el Intendente Francisco Azcué destacó la importancia de trabajar en forma articulada entre los distintos niveles del Estado y con organizaciones de la sociedad civil. “Este programa tiene una serie de componentes: formamos un equipo con el gobierno provincial, construyendo un proyecto político y de gestión conjunta. Si bien la educación formal es competencia del gobierno provincial, nosotros también tenemos un rol desde lo no formal. Sostenemos que la educación es la herramienta de transformación más poderosa que tenemos”, expresó.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, que incluye áreas como Deportes, Desarrollo Social, Educación y Cultura, llevamos adelante programas y políticas públicas que buscan ofrecer herramientas reales para el crecimiento y el desarrollo, corriéndonos de la lógica asistencialista que tanto daño ha hecho. Este camino es más difícil, lleva más tiempo y más recursos, pero creemos que es el camino correcto”, remarcó Azcué.

Además, subrayó el rol de las instituciones intermedias y la participación activa de la ciudadanía, valorando que “ponemos los problemas sobre la mesa, especialmente el consumo de alcohol, y trabajamos con todos los sectores para encontrar soluciones. A los jóvenes les digo que son lo más importante que tenemos: el presente y el futuro de Concordia. Este compromiso lo asumimos con seriedad”.

El Secretario de Desarrollo Humano Sebastián Arístide remarcó el valor preventivo del proyecto, manifestando que es “es un orgullo lanzar esta propuesta. El tema que nos convoca es preocupante, pero lo estamos enfrentando. Lo importante de esta iniciativa es que no espera a que las consecuencias nos obliguen a actuar, sino que apuesta a la prevención. Esta propuesta disruptiva, no convencional, ha tenido impacto en otras comunidades y queremos que también transforme Concordia. Esperamos que nuestros jóvenes la aprovechen y que juntos podamos empezar a construir nuevos caminos”.

Por su parte, el director Departamental de Escuelas José Luis Ferrari afirmó que “en Argentina, el consumo de alcohol es una de las principales problemáticas que afecta a adolescentes y jóvenes, siendo una de las principales causas de muerte prematura. Esta situación se ve agravada en distintos eventos sociales y la Fundación Crear Vale la Pena propone un enfoque transformador: arte para la concientización, educación y participación activa. Es una invitación a reflexionar sobre los riesgos del consumo desde un lugar creativo y comprometido”.

El proyecto fue declarado de Interés por el Consejo General de Educación, por la Dirección Departamental de Escuelas y por el Concejo Deliberante de nuestra ciudad.

Estuvieron presentes el Subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto; el Subsecretario de Desarrollo Social; la Subsecretaria de Deportes; las concejales Verónica del Boca y Silvina Ovelar; estudiantes de escuelas secundarias y docentes.

