LA MUNICIPALIDAD REALIZA TAREAS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia continúa trabajando en la limpieza y saneamiento de desagües pluviales los cuáles cumplen un rol fundamental durante las jornadas de precipitaciones intensas. Se solicita a la comunidad colaborar con el cuidado, no arrojando elementos que obstruyan su funcionamiento ya que estos evitan el rápido escurrimiento del agua, provocando anegamientos o inundaciones.

Uno de los sectores en los que se llevaron adelante tareas de limpieza fue sobre calle Cadario, en una de las alcantarillas ubicadas sobre el arroyo Manzores. En el lugar se retiró una importante cantidad de residuos, muchos de ellos domiciliarios.

Los trabajos fueron ejecutados por el Área de Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales con el objetivo de liberar el sector y prevenir anegamientos ya que en una de las últimas lluvias, el caudal superó los niveles de la calzada, provocando inundaciones y dificultades en la circulación vehicular.

Al respecto, Gabriel Noguera, responsable del área, explicó que se trató de una intervención compleja debido a la gran cantidad de residuos acumulados en el lugar: “En la limpieza de una de las alcantarillas sobre el arroyo Manzores nos hemos encontrado con palos, ramas y mucho residuo domiciliario lo que impedía que el agua corriera sin dificultades”.

En ese sentido, remarcó la importancia de la colaboración de la ciudadanía para sostener los trabajos de saneamiento que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la ciudad ya que “más allá del trabajo que la Municipalidad realiza todos los días, es fundamental la colaboración del vecino, no arrojando basura en los arroyos y utilizando los contenedores habilitados: sin conciencia social es imposible que el Estado pueda llegar a todo”.

Por último se destacó que estas tareas forman parte de un plan continuo de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales y cauces de arroyos, con brigadas que intervienen tanto en distintos sectores de la ciudad, apuntando a reducir riesgos hídricos, mejorar la calidad ambiental y resguardar a la población.