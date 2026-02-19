LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ A EGGER Y VECINOS Y ACORDARON SEGUIR DIALOGANDO EN UNA MESA DE TRABAJO

Este jueves, encabezada por el Intendente Francisco Azcué, se llevó a cabo una reunión entre la empresa Egger, vecinos de los barrios aledaños y funcionarios de la Municipalidad de Concordia.

En la oportunidad, la empresa presentó estudios recientes de calidad de aire y análisis de toxicidad desarrollados por laboratorios reconocidos a nivel nacional dando a conocer los resultados que confirman que se encuentran dentro de los parámetros legales y no constituyen un contaminante ni representan un riesgo a la salud.

Además, la empresa se comprometió a continuar con los estudios por los próximos 6 meses y mencionó las medidas que están implementando y se van a implementar con el objetivo de mitigar y reducir la emisión en el lugar, dentro de los estándares establecidos por la ley.

En lo que respecta a la Municipalidad, se informó en la reunión que el pasado sábado se dio respuesta a la nota presentada por los vecinos en los últimos días del mes de diciembre de 2025, a través del expediente 1361773, cumpliendo con los plazos establecidos de acuerdo a las legislaciones vigentes.

A este mismo expediente se anexará la documentación presentada por Egger durante la reunión, quedando a disposición de quienes lo requieran. Asimismo, se adelantó que ante cada solicitud que exista o informe que se presente, será agregado a la documentación ya existente.

Al finalizar el encuentro, las partes acordaron avanzar en un Acta Compromiso asentado la responsabilidad y rol que cada uno cumplirá y mantener un canal de diálogo y trabajo abierto para fortalecer la buena convivencia en el barrio.