LA MUNICIPALIDAD SE REUNIÓ CON EMPRENDEDORES QUE PARTICIPAN DE LAS FERIAS DE LA CIUDAD

Se llevó adelante una reunión organizativa e informativa con emprendedores de la ciudad, impulsada de manera conjunta por la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo y el área de Economía Social.

El encuentro tuvo como eje principal trabajar aspectos vinculados a la organización general y al reglamento de funcionamiento de las ferias, y contó con la participación de emprendedores de la Feria de la Economía Social y del Paseo del Río, incluyendo artesanos y productores de alimentos.

Luego de una reunión previa entre los equipos que organizan las ferias, se detectó la necesidad de contar con la presencia del área de Bromatología, con el objetivo de reforzar la información, evacuar dudas y recordar los requisitos necesarios para feriar. Natalia García, directora de Bromatología, brindó precisiones sobre las normativas vigentes, los controles y el acompañamiento que se realizará durante los días de feria, incluyendo las recorridas por las cocinas, tal como se implementó el año pasado.

Durante la jornada se generó un espacio de intercambio directo, donde se abordaron cuestiones básicas de organización y se unificaron criterios para el correcto desarrollo de las ferias.

Al respecto, Miguel Parra, Jefe del Departamento de Economía Social, destacó que “estas reuniones son fundamentales para ordenar el trabajo, fortalecer la convivencia dentro de las ferias y acompañar a los emprendedores en su crecimiento, garantizando reglas claras para todos”.

Por su parte, Andrea Popelka, coordinadora de la Feria del Río, señaló que “el diálogo directo con los emprendedores permite mejorar la organización y anticiparnos a situaciones, y la participación de Bromatología aporta claridad y tranquilidad para quienes forman parte de las ferias”.

También participaron del encuentro miembros del equipo de la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo, quienes acompañan de manera permanente el desarrollo de estos espacios.

Desde la organización se remarcó la importancia de continuar generando instancias de trabajo conjunto para fortalecer las ferias como espacios de producción, comercialización y encuentro comunitario.