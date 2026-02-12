LA MUNICIPALIDAD ULTIMA DETALLES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL ESTACIONAMIEN TO MEDIDO

Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD ULTIMA DETALLES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

12 febrero, 2026
La Municipalidad de Concordia, a través de un trabajo conjunto entre distintas áreas, está ultimando detalles para la puesta en funcionamiento de la nueva aplicación del estacionamiento medido, tal lo establecido en la Ordenanza N° 38.776, creando el Sistema “Estacionamiento Concordia”.

Por este motivo se dio de baja definitiva al sistema y aplicación que se venía utilizando en la ciudad actualmente, dejando sin efecto el cobro del estacionamiento en el radio céntrico, quedando liberado, hasta tanto se anuncie por los canales y medios oficiales el nuevo servicio.

Quienes posean saldo a favor en la aplicación que se venía utilizando, desde la Municipalidad se remarca que una vez que se dé el alta a “Estacionamiento Concordia”, lo tendrán disponible.

Además se comenzará con la colocación de la nueva cartelería que contendrá información útil para los usuarios del sistema.

Diario de Concordia y la Región