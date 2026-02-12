LA MUNICIPALIDAD ULTIMA DETALLES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL ESTACIONAMIEN TO MEDIDO

Tamaño texto: − A +

LA MUNICIPALIDAD ULTIMA DETALLES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO

La Municipalidad de Concordia, a través de un trabajo conjunto entre distintas áreas, está ultimando detalles para la puesta en funcionamiento de la nueva aplicación del estacionamiento medido, tal lo establecido en la Ordenanza N° 38.776, creando el Sistema “Estacionamiento Concordia”.

Por este motivo se dio de baja definitiva al sistema y aplicación que se venía utilizando en la ciudad actualmente, dejando sin efecto el cobro del estacionamiento en el radio céntrico, quedando liberado, hasta tanto se anuncie por los canales y medios oficiales el nuevo servicio.

Quienes posean saldo a favor en la aplicación que se venía utilizando, desde la Municipalidad se remarca que una vez que se dé el alta a “Estacionamiento Concordia”, lo tendrán disponible.

Además se comenzará con la colocación de la nueva cartelería que contendrá información útil para los usuarios del sistema.