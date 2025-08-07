Share Post Whatsapp Messenger

LA MUNICIPALIDAD Y PROVINCIA FIRMARON UN CONVENIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Con el objetivo de garantizar seguridad alimentaria a las personas en situación de vulnerabilidad y frente a la finalización del convenio que ya se venía implementando, el Ministerio de Desarrollo Humano volvió a rubricar el acuerdo con la Municipalidad de Concordia para la instrumentación del Programa Seguridad Alimentaria.

Estas políticas, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, están dirigidas a garantizar seguridad alimentaria a las personas en situación de vulnerabilidad. En esta oportunidad, la firma se llevó a cabo en Concordia, ciudad en la que el intendente, Francisco Azcué, y el secretario de Desarrollo Humano de la localidad, Sebastián Arístide, recibieron a las autoridades del Ministerio; entre ellas, a la ministra Verónica Berisso; al coordinador del Ministerio de Desarrollo Humano, Gustavo Ipotcha; al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini y al director de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino.

El Programa prioriza la colaboración con intendencias, juntas y comunas -las instancias territoriales- para que cada acción llegue de forma directa a los beneficiarios.

El Programa Provincial de Seguridad Alimentaria de Entre Ríos ya se implementó en aproximadamente el 91% de las localidades de la provincia.

